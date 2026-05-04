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警放蛇拘60歲的士司機 涉尖沙咀去西環兜路兼收貴100元

突發
更新時間：21:24 2026-05-04 HKT
發佈時間：21:24 2026-05-04 HKT

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日（5月4日）在尖沙咀區內進行代號「駒始」的行動，打擊的士濫收車資等違法行為。行動中，警員喬裝乘客，在尖沙咀上車前往港島堅尼地城。當的士到達後，涉案司機向喬裝警員收取236元車資，較合理車資高約100元，人員遂於現場拘捕一名60歲本地男子涉嫌「濫收車資」、「兜路」及「冚旗載客」。

另外，人員又向五名違例的士司機發出交通傳票通知書，涉及「沒有展示的士司機證於證件架上」。

60歲的士司機涉嫌「濫收車資」、「兜路」及「冚旗載客」被捕。警方圖片
60歲的士司機涉嫌「濫收車資」、「兜路」及「冚旗載客」被捕。警方圖片

警方十分重視涉及的士違規行為，並會繼續採取執法行動，打擊相關罪行。警方重申，「濫收車資」屬嚴重違法行為，一經定罪，最高刑罰為監禁6個月及罰款1萬元。

警方重申行動仍在進行中，亦會繼續採取果斷的執法行動，打擊有關的士違法行為，以保障市民及遊客的權益。市民及遊客如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌，司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。

警方拖走涉案的士。
警方拖走涉案的士。

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