日本飛驒山脈港男遇險被困 搜救隊遇惡劣天氣被迫折返 友人網上求助

社交平台Threads今日（5月4日）驚傳涉及有港人登山客在日本遇險被困。兩名港男懷疑在挑戰飛驒山脈險峰期間，懷疑遭遇惡劣天氣被困斷糧，其中一人更已失去知覺。由於當地高山救援隊暫時無法出動，受困者的友人焦急萬分，在社交平台以中日雙語發帖求救，呼籲身處現場附近的登山者能及時伸出援手。

入境處表示，已經接獲相關求助，並即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐名古屋總領事館了解，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

友人網上發相 中日雙語求援

日本傳媒名古屋電視台報道，當地時間周日（5月3日）下午4時許，飛驒山脈（又稱北阿爾卑斯山脈）上的「穗高岳山莊」，接獲一名居住東京的22歲男子求助，表示自己和一名30歲香港男子，於奧穗高岳海拔3163米險峰「ジャンダルム」（Gendarme）登山期間，因遭遇不良天氣而被困。岐阜縣警方的山岳警備隊今日曾試圖上山救援，但因惡劣天氣終止，直升機也無法靠近。目前兩名被困人士當中，仍有一人可取得聯絡，另一人則無法動彈。當地警方以及民間救援隊一行4人，將準備明日（5月5日）再度出發試圖救援，鄰近長野縣警方的搜救直升機亦準備明日再出動。

亦有網民今日（5月4日）在社交平台Threads發帖代友求援，表示有兩名香港男子在飛驒山脈遇險，其中一人更失去知覺。網民表示，兩男在險峰「ジャンダルム」沿繩下降期間受困，因滯留時間較原定計劃為長，因此現時他們已糧食短缺。另外，由於當地現時天氣惡劣，高山救援隊無法出動，這名網民憂心朋友安危，故用中日雙語發帖，呼籲如有行山客在現場附近，可盡快支援他們。

網民又上載被困者坐標及照片，可見現場山峰有積雪，且被大霧籠罩能見度低。帖文一出引起不少轉載，有熱心人亦找到現場附近的山莊「穗高岳山莊」並聯絡，對方稱已通知當地警方跟進。亦有人查看氣象圖，發現現場正吹強烈西北風，且有持續雨或雪，建議被困者不要勉強下降，應在山上尋找凹位固定好自己避風。

當地近日接連山難至少兩死

現時正值日本黃金周假期登山旺季，為預防事故，當地警方及防災部門近日曾在各處登山入口宣傳，提醒登山者要注意裝備及山頂積雪等風險，並向當局提交登山計劃，惟事故依然頻頻。翻查日本傳媒報道，日本阿爾卑斯山脈在最近兩日已發生多宗山難，至少2人死亡。

5月2日，白馬岳一名58歲日本男子被登山客發現昏迷，當地救援部門用直升機救起男子，惜其後不治；5月3日，奧穗高岳一名71歲日本男子於落山途中墮崖重創，同樣直升機送院後回天乏術；

另外5月4日，間岳有4名印尼男子登山期間遇險，被困山中小屋，當地搜救隊同樣因天氣惡劣，暫時無法上山救援；同日，白馬岳再有一名50多歲男子因寒冷及身體不適，被困山上無法動彈，救援隊同樣因氣候考量，要等待翌日才能上山。