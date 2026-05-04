港女50日被騙4年人工 誤信WeChat加密幣專家失120萬元

警方今日（5月4日）在社交平台「守網者」表示，過去一周共接獲超過70宗網上投資騙案，總損失逾 $8000萬港元。其中一名40多歲女子於微信（WeChat）誤信「加密貨幣投資專家」，約50日時間內被騙走120萬元，相當於她4年工資。

警方指出，受害女子近月於微信結識一名男子，對方自稱「加密貨幣投資專家」，以「回報超高、穩賺唔蝕」為誘餌，誘騙受害人投資。受害人上當，在假網站開設投資帳戶。相關網站顯示資產有「即時升幅」，受害人因而信以為真，按指示多次轉賬至對方指定戶口及加密貨幣電子錢包。

警方今日在守網者提醒市民慎防投資騙案。守網者FB

約一個半月後，受害人看見自己資產日日升值，當打算提款時，騙徒要求追加資金，受害人才發現網站顯示的資產增值全屬虛構。經點算，受害人最終損失超過120萬港元，相等於受害人四年工資。

警方呼籲市民，留意所謂的「高回報投資」或「專家」，投資前應先詢問身邊人意見。如有任何懷疑，即利用「防騙視伏APP」評估詐騙風險，或報警求助。