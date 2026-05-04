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灣仔酒店美籍婦墮樓亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另傷6人

突發
更新時間：17:41 2026-05-04 HKT
發佈時間：09:27 2026-05-04 HKT

今日（4日）早上近9時，警方接獲灣仔皇后大道東246號一酒店的職員報案，指一男一女由高處墮下倒地。惟人員接報趕往現場，發現是一名女子在酒店墮樓，砸中樓下大堂另一名女子。墮樓女子倒臥在酒店大堂當場死亡，而被砸中的女子則身體多處受傷昏迷，由救護車送往瑪麗醫院治理。

警方封鎖現場調查，沒有檢獲遺書，其後證實死者為69歲持美國護照的酒店女住客，相信她由酒店天台墮下；其間壓毀酒店內一天花玻璃，並砸傷74歲姓林本地婦人。該名女傷者當時身處酒店大堂，正辦理退房手續，詎料飛來橫禍。

事發時酒店大堂內另外亦有6名住客，被玻璃碎片濺傷四肢或頭部，包括昏迷林婦的77歲姐姐、兩姊妹的89歲美國籍女友人，以及兩對分別40及10歲、41及8歲的內地母子。6人同獲送往律敦治醫院治理。

警方仍在調查事件原因，女死者的死因有待驗屍後確定。據了解，死者有情緒病紀錄，與丈夫以旅客身分來港，事發時丈夫離開酒店看醫生。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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