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珍惜生命｜葵涌葵興邨女子家中上吊亡 朋友上門揭發

突發
更新時間：22:49 2026-05-03 HKT
發佈時間：22:49 2026-05-03 HKT

今日（3日）晚上7時許，一名46歲姓曾女子在葵涌葵興邨興樂樓的寓所內上吊，昏迷不醒，其朋友上門發現後報警。警員接報到場，發現曾女在廚房以一條皮帶上吊，消防將她解下，經檢驗後現場被證實死亡，其死因有待驗屍後確定。警方於現場沒有檢獲遺書。據了解，女子因生活問題不開心。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

 

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