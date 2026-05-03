宏福苑執拾｜第14日120戶上樓 錄10宗求警個案涉財物損失 2宗身體不適求助

​今日（3日）是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第14日，開放的是宏泰閣高層的5個樓層及宏盛閣中層的10個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。​透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是119戶439人；實際有出現上樓的戶數是120戶455人。

今日上樓住戶進出大廈的平均時間是2小時25分鐘，最短的是15分鐘，最長的是3小時40分鐘，約69%的居民逗留時間少於三小時，約27%的居民逗留時間少於兩小時，約7%的居民逗留時間少於一小時。今日總共有61戶120人上落大廈不止一次，其中：37戶79人多走一次；16戶29人多走兩次；5戶8人多走三次；以及3戶4人多走四次。



相關部門合組的綜合詢問處，今日收到10宗居民求警協助個案和2宗市民身體不適的求助個案。 該10宗求警協助，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中1宗個案成功協助住戶尋回相關失物；1宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁；另外5宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料；而餘下3宗個案，警方會作進一步調查。



政府全力支援上樓居民，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，以及地區服務及關愛隊伍義工；同時已啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員更大力量支援居民。



在「全政府動員」機制下，公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援今次上樓安排，這些公務員分別來自漁農自然護理署、建築署、機電工程署、環境保護署、食物環境衞生署、地政總署、康樂及文化事務署、郵政署和水務署。這些動員的公務員聯同社會福利署的社工和臨床心理學家組成專隊，駐守大廈內的不同樓層，向返回單位的住戶提供支援。

首3日動員的公務員來自漁農自然護理署，第4至6日動員的公務員來自機電工程署和康樂及文化事務署，第7至9日動員的公務員來自地政總署和水務署，第10至12日動員的公務員來自郵政署和建築署，第13至15日（包括今日）動員的公務員來自食物環境衞生署和環境保護署。