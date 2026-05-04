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獨家｜另類煙商蠱惑招 速遞便利店「取貨」 涉收買員工送遞避放蛇 回覆查詢標榜絕對安全

突發
更新時間：07:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-04 HKT

公眾地方禁止管有指明另類吸煙產品的法例於上月30日生效，惟地下買賣電子煙煙彈、煙油、加熱煙煙支的活動似仍活躍，《星島》記者追查發現，有賣家通過社交媒體招攬生意，於是以顧客身份查問，獲悉對方仍肆無忌憚售賣另類煙，但為防範執法人員「放蛇」，放棄了以往送貨上門的服務，改為速遞另類煙到便利店自取點，供客人自行取貨，務求減少被執法人員拘捕的機會。有關注煙草政策組織負責人認為，成熟黑市早已存在，強調當局僅禁止在公眾地方管有另類煙的法例「奇怪」，質疑為何不將禁令納入私人地方，又認為該政策方向與內地規範售賣另類煙的做法背道而馳。

政府早於2022年已立法禁止進口、推廣、製造、為商業目的而管有或售賣另類吸煙產品，包括電子煙；針對另類吸煙產品的相關法例近日進一步收緊，列明任何人在公眾地方管有電子煙、加熱煙等另類吸煙產品，即屬違法。不過新例實施後，在網上輸入「電子煙」、「煙彈」等關鍵字，仍可見不少電子煙相關產品的販售渠道，這些賣家甚至在社交媒體上投放廣告招攬生意。

記者在新例實施當日透過社交媒體上的廣告，以顧客身份聯絡其中一名煙販，對方回覆稱，每支一次性電子煙售價120元，買3支免運費，可通過轉數快或payme付款，預計寄出後2至3日即可收貨。被問到如何交收時，對方說會以「便利店自取」方式派貨，「我哋由即日起會轉用更快更安全的運輸派送，請揀一個最方便你嘅便利店自取」，並要求顧客提供便利店地址及收貨人姓名，相信是將電子煙偽裝成一般快遞包裹寄出，令便利店變成非法電子煙的「派貨點」，並藉此避免遭假扮買家的執法人員在交收時進行拘捕的風險。

記者追問新實施的禁止管有另類煙法例會否影響日後交易，對方表現得毫不擔憂，直言：「放心，我哋會Keep住有現貨，亦以保障顧客安全為優先」，更強調便利店收貨「係絕對安全」。

據悉，有關便利店與多間速遞公司合作提供取件服務，煙販涉嫌收買有關速遞公司員工，協助派送藏有另類煙的包裹到便利店。

記者登入賣家提供的網店連結查看，只見煙機、煙彈及一次性電子煙等產品應有盡有，類似的網店在網上亦比比皆是。記者透過這些網店提供的聯絡方式查詢，有賣家表明仍然可以購買電子煙彈，亦有賣家聲稱「因為立法問題，周圍都捉得好嚴，所以我哋暫時停業」，相信是為了防範假扮賣家的執法人員，故此暫時不售賣另類煙予新客戶。

衞生署回覆，控煙酒辦公室主任林民聰醫生於本月1日在電台節目中提到，衞生署及相關執法部門重視違法情況，透過供應及需求兩方著手打擊消除危害，包括自條例實施以來一直採取嚴厲執法行動，根據情報深入調查、加強主動巡查及網上監察，並與各執法部門保持緊密情報交流以開展聯合行動，以多管齊下的措施打擊違法行為，另外亦透過宣傳教育提升公眾對其危害的認知，從而減低需求。

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律表示，禁止在公眾地方管有另類煙的法例「設計本身就奇怪」，「如果政府認為電子煙加熱煙危害大到要全面禁止，點解唔連私人地方一齊禁？係咪都知呢類產品其實好多人用緊？承認另類煙係『現實存在』，禁唔到，但佢又唔想見到，所以公眾地方禁止？」

盧啟律續指，有關政策方向亦與國家大局有些不協調，他解釋：「國家之前已經規管電子煙，內地係可以買賣同使用，國家煙草局最近仲推動緊加熱煙、尼古丁袋嘅規範化，即係加熱煙同尼古丁袋都好快可以買賣同使用，但香港反而進一步禁止另類煙，即係國家向規管走，香港向禁止走，大家愈走愈遠。仲要係黃金周時生效，黃金周會有成100萬內地旅客來港，隨時有人誤墮法網。」

對於坊間仍有人透過網絡渠道販賣電子煙，交收方式改為以快遞形式送往便利店供客人自取，盧啟律指過去4年「禁售禁入口」，但街頭仍常見市民吸電子煙，「不可能全部是「舊存貨」，更合理解釋是一個成熟黑市已存在，用家已有熟悉途徑買貨」。

盧強調，新法例只是將使用行為趕離公眾視線，用家不會因為「公眾地方禁用」便突然戒煙或改為吸傳統煙，最可能結果是繼續在黑市購買，「只係留喺私人地方、屋企、私竇、會所、朋友家中使用。咁樣政府只係『眼不見為乾淨』，實際上吸煙人口並無減少，甚至更難追蹤和協助。」 突發行動組

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