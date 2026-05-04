首季詐騙案損失飆升至$18.5億 單一最高損失逾8000萬元 長者成詐騙「肥肉」

警方於本年首季錄得逾9000宗詐騙案，長者受害人人數及損失金額均比去年同期大增，升幅主要由投資騙案帶動，騙徒往往鎖定較高資產基礎及較強資金調動能力的人士，透過長時間舖排和建立關係，逐步誘導加碼投資，甚至要求按樓或借貸用作投資本金，更不惜「放長線釣大魚」，讓受害人提取百萬元款項，令對方深信不疑，最終騙取540萬元；有受害人亦墮入同類圈套，損失高達8,400萬元。

記者 曾志恒 戚偉達

反詐騙協調中心警司李蔚詩表示，本年首季錄得9,427宗詐騙案，宗數與去年同期相約，但損失金額高達18.5億元，升幅18.6%。其中，網上投資騙案錄得1,003宗，宗數回落7%，整體損失6.826億元，升0.3%。

長者方面，有1,264人受騙，增加312人，升幅33%；多類騙案手法均錄得17%至156%的升幅，反映長者整體受騙風險上升；損失金額有5.3億元，急升79%，升幅主要由投資騙案帶動，受害人共有329人(上升17%)，損失金額3.3億元（升幅68.9%），人均損失達101萬元，顯示誤墮投資騙局造成的經濟打擊極為沉重。

李蔚詩指出，騙徒通常會社交平台接觸受害人，透過虛假廣告吸引點擊加入WhatsApp群組，當中成員也是同黨，更有「投資專家」每日分享不同投資貼士，同黨則分享根據貼士賺錢的訊息。當受害人開始被吸引時，騙徒便引導在指定平台充值或直接轉帳予專家協助投資，過程中或給受害人少許利潤，以增加可信性，最後會以不同藉口要求加碼投資，當受害人無錢時，甚至着其按樓或借貸，有受害人損失高達8,479萬元，為本年首季損失金額最高的個案。

另外，警方就去年涉及長者的投資騙案進行分析，並以電話訪談1,056名長者受害人（505男；551女），當中近6成人損失10萬至100萬元之間，人均損失約85萬元。7成以上受害人為60至69歲長者，該年齡層多是剛退休或準備退休，持有較大筆退休金或長期積蓄，容易成為騙徒的目標。

從職業及資產背景分析，大部份受騙長者為退休人士，其次為家庭主婦；部分從事商業、地產、保險及會計行業的受害人，人均損失逾120萬元，地產及保險從業員的平均損失更高達250萬元。

此外，居於私人物業的長者，人均損失逾百萬元，居於公屋的長者人均損失40多萬元，顯示騙徒往往鎖定較高資產基礎及較強資金調動能力的人士，透過長時間舖排和建立關係，逐步誘導加碼投資。

數據亦顯示，教育程度越高，平均損失金額更多，當中小學與碩士或以上學歷受害人的平均損失相差近4倍。另外，具投資經驗的長者人均損失約105萬元，較不具經驗者約54萬元多近1倍。

長者受害人主要透過WhatsApp、Facebook或Instagram接觸到騙徒，其中412人曾按騙徒指示下載虛假投資應用程式，17%的受害人曾在受騙過程中提取金錢，單一最高提取金額高達100萬元，有關受害人最終損失540萬元，而曾經成功提款的受害人，人均損失比未曾提款的人高出6成。