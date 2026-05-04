投資騙案｜六旬電腦編程員遇「假郭思治」被誘買股票 3個月痛失百萬積蓄

一名大學畢業、有投資習慣的六旬婦人，被社交媒體廣告吸引，未幾加入即時通訊軟件投資群組，獲「財經名人」指點賺取繩頭小利，其後名人推薦的股票暴跌，為博取她信任主動退款1萬元，之後再哄騙她增加投資，受害人最終在3個月內痛失逾百萬元。

記者 曾志恒 戚偉達

持有學士學位、任職電腦編程員、年逾60的A女士講述受騙經歷。她說，早前在Facebook見到一個投資廣告，指有專業財經分析，她點擊後進入一個討論港股及財經焦點的WhatsApp群組，可見有不少投資貼士和討論，令她感覺很專業，後來群組出現自稱財經界名人郭思治，她認為很合理，更相信群組的內容。

A女士指出，該名假冒郭思治不時在群組發放生活相片，例如用膳、旅行或開會的照片，好像很親民，其提供的投資貼士大部分也準確，她曾跟買獲微利，感覺對方很可靠，慢慢放下戒心。及後，假冒郭思治在群組稱可私底下聯絡她，會給更準確貼士及投資方法，她便加入其私人WhatsApp。去年9月，她購入的股票於一、兩日之間暴跌，其後郭指公司不想聲譽受影響，會就跌價賠償，並誘導她轉帳款項以「解封」戶口，用以接收賠償。

按指示轉帳後，A女士說翌月收到1萬元「賠償」，令她更覺得郭可信，郭亦以不同藉口誘導她繼續增加投資，及後指由於轉帳金額太大，需支付「測試戶口運作費」及「退款行政費」，她又按指示轉帳，總計轉帳共逾100萬元。

多次異常大額轉帳，引起銀行注意，並將有關情況向警方反饋。A女士說，去年12月初收到反詐騙協調中心的來電，提醒她小心受騙，令她開始醒覺，之後多次要求「郭思治」證明並非假冒，最後對方發了一張身份證，被她識破是假證，於是報警求助。

為協助公眾防騙，金管局、證監會、投委會與業界推動一系列防騙策略。金管局助理總裁（法規及打擊洗黑錢）陳景宏透露，金管局與警務處於本年3月向銀行提供針對投資騙案風險指標指引，要求銀行評估客戶是否墮入投資騙案，並提供建議查問方法。金管局和警務處亦推動參與《保障消費者防詐騙約章 3.0》的科技和電訊公司加強監察及移除投資詐騙廣告及內容，務求從源頭堵截投資騙案。金管局亦與7間科技公司建立合作框架，共同打擊不同平台上的詐騙廣告。

金管局與香港銀行公會也制定了本年宣傳計劃，加入提防投資騙案的元素，又與證監會及警務處邀請投委會製作「防騙四寶」宣傳訊息，整合多方的防騙工具及警示名單，幫助公眾辨別詐騙陷阱。

證監會與銀行分享「警示名單」內可疑交易平台及可疑投資產品的資料。銀行再透過訊息交換平台(FINEST)分享有關客戶資料，全面偵測詐騙網絡，以提醒潛在受害人停止支付詐騙份子。

證監會秘書長兼首席管治總監楊國樑表示，證監會將可疑的虛擬資產交易平台、投資產品、網站及冒認持牌機構或無牌進行受規管活動的公司名稱列入警示名單。另以原創角色「水魚」，「咪做水魚」進行反詐騙宣傳活動，提醒大眾必需對好得讓人難以置信的投資機會保持理智。

投委會投資者教育及協作關係總監楊蔚怡指，騙徒往往冒充投資專家或拉攏市民加入投資群組，以「內幕貼士」或「高回報低風險」作招徠，進行唱高散貨或誘騙使用虛假投資平台進行投資，故此切勿輕信「必賺」或回報甚高的投資機會；在投資前必需求證，保持冷靜理性，謹慎投資。