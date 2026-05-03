五一黃金周｜海關與多部門設聯合指揮中心 確保口岸運作暢通

今天（3日）是五一黃金周長假期的第3天，香港海關預計是旅客及私家車的入境高峰。今天早上，海關助理關長(邊境及港口) 蔣依莉先後前往羅湖管制站、落馬洲支線管制站、港珠澳大橋香港口岸及西九龍高鐵站，實地視察通關概況，並親自為前線同事加油打氣，感謝他們的專業和努力，堅守崗位，提供高效便捷清關服務。

為應對高峰期預計出現的人流和車流，香港海關推行多項措施確保口岸運作暢通。當中，香港海關與各口岸相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，於5月1日至5月5日啟動，實時監察口岸現場情況，並與內地及澳門海關保持緊密聯繫，適時作出應變及部署，靈活調配人手，全力確保各口岸運作暢順。另外，隨著「貿易單一窗口」第三階段首批服務於5月1日正式推出，各口岸道路貨物清關情況一切順𣈱。