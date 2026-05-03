Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五一黃金周｜海關與多部門設聯合指揮中心 確保口岸運作暢通

突發
更新時間：17:31 2026-05-03 HKT
發佈時間：17:31 2026-05-03 HKT

今天（3日）是五一黃金周長假期的第3天，香港海關預計是旅客及私家車的入境高峰。今天早上，海關助理關長(邊境及港口) 蔣依莉先後前往羅湖管制站、落馬洲支線管制站、港珠澳大橋香港口岸及西九龍高鐵站，實地視察通關概況，並親自為前線同事加油打氣，感謝他們的專業和努力，堅守崗位，提供高效便捷清關服務。

為應對高峰期預計出現的人流和車流，香港海關推行多項措施確保口岸運作暢通。當中，香港海關與各口岸相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，於5月1日至5月5日啟動，實時監察口岸現場情況，並與內地及澳門海關保持緊密聯繫，適時作出應變及部署，靈活調配人手，全力確保各口岸運作暢順。另外，隨著「貿易單一窗口」第三階段首批服務於5月1日正式推出，各口岸道路貨物清關情況一切順𣈱。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
6小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
8小時前
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
影視圈
9小時前
01:20
天氣︱天文台一度懸掛黃雨 猛烈陣風吹襲香港 料短期內受冰雹影響
社會
5小時前
星島申訴王｜昔日潮流勝地 淪陷變「死場」 商戶變招自救 靠小紅書獲「免死金牌」
02:49
星島申訴王｜昔日潮流勝地 淪陷變「死場」 商戶變招自救 靠小紅書獲「免死金牌」
申訴熱話
7小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
2026-05-02 09:00 HKT
曾江遺孀焦姣83歲生日近照罕曝光 60年代紅極一時為元祖級武俠片女星 兩度經歷喪夫之痛
曾江遺孀焦姣83歲生日近照罕曝光 60年代紅極一時為元祖級武俠片女星 兩度經歷喪夫之痛
影視圈
8小時前
王維基預告HKTVmall周一準備「全年減價戰」
王維基預告HKTVmall周一準備「全年減價戰」
商業創科
8小時前