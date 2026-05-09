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九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿

突發
更新時間：00:01 2026-05-09 HKT
發佈時間：00:01 2026-05-09 HKT

警務處最新出版《香港重案解密》，內容聚焦香港近年七宗轟動一時的重大奇案，負責案件的重案組探員親述「刑偵心聲」，披露鮮為人知的細節，輔以心理學家專業分析。《星島頭條》的《走進奇案現場》系列，今日（9日）起連續七日剖析該七宗案件的來龍去脈，配合《香港重案解密》內容，更真實立體呈現案件的原貌，全方位還原緝兇實錄。首先推出的是九龍城拐嬰案。

沒名分「三奶」誕下女兒

案件由一名女嬰失蹤開始！六個月大女嬰凱晴生於複雜家庭，母親吳天恩（31歲）戀上一名有婦之夫俞先生，依賴情夫照顧，情夫與髮妻已有兩女一子，但晚年得女，加上凱晴精靈可愛，十分溺愛。吳欲借凱晴綁住情夫，逼她離婚，名正言順成為「俞太」，可惜對方沒有打算放棄家庭，背後還有「二奶」，她只能是沒有名分、分得三分一愛的「三奶」，凱晴也成為父母間的磨心。

吳天恩來自一個破碎家庭，與母親相依為命，她自幼渴望擁有一個完整的家，得到家庭溫暖。她五官標緻，身形高佻，在校時花名「高妹」，不乏裙下之臣，她十多歲時已離家出走，與不同男朋友同居，2011年，吳認識了俞先生，其後發展至情侶關係。

俞任職泥頭車司機，月入8萬元，吳天恩無業，靠男友每月兩萬元生活費過活，同居於新蒲崗一個單位內。2013年5月，吳天恩為男友誕下女嬰凱晴，俞不時來探望兩母女，凱晴精靈可愛，甚討得他歡心，視若掌上明珠。

然而，吳天恩不滿足於此，她渴望名分、渴望正常家庭，為此經常與情夫爭吵，吳天恩更試過一天內發了過百口訊騷擾辱罵，情夫不勝其煩，醞釀分手，願意再到愛巢，都只是為了探望愛女。

訛稱遭拐嬰  手機揭破綻

11月17日清晨，二人又再互發訊息吵架，之後吳天恩外出上小提琴班，獨留女嬰在家，回家時發現凱晴已無呼吸，曾施展急救但無果，由於不肯定女兒是否死去，一度將她放回床上。最後思考了幾小時，將女兒遺體放入三層垃圾膠袋，並棄置於住所後樓梯的垃圾桶，然後在網上尋找解決辦法。

至23日那天，吳天恩如常推嬰兒車外出，嬰兒車擋風簾刻意拉上，走至賈炳達道沒有攝像頭的範圍，停留片刻便報警，聲稱有操普通話的一男一女問路，引開她的注意，然後抱走女嬰。到她發現時，二人和女嬰已不知所蹤。由於香港極少發生拐嬰案，轟動全城，警方大為緊張，派出大量人手尋嬰。

警方追查後，最終在吳手機發現破綻，其手機幾乎每天為女兒拍照，儲存近8000張相片，不過自11月15日晚再沒新相片。吳天恩過往亦會在家中月曆上詳細紀錄女嬰飲奶和排便次數，同樣於11月17日後，紀錄明顯粗疏隨意，真實性成疑。

短訊又揭露她與情夫吵架，關係變差。而瀏覽紀錄，發現吳自11月17起，搜尋過一些可疑字眼，包括「BB無氣」、「怎樣棄置屍體」、「秘密處理屍骨方法」、「多數棄嬰後果」、「警方怎樣處失蹤人」、「防屍臭方法」、「垃圾處理」等關鍵字。

另一方面，警方在九龍城一帶及吳天恩居住大廈俟家逐戶調查，翻看閉路電視，均未能證實吳天恩所說出的被拐過程。警方相信有人提供虛假資料以誤導警務人員，背後另有隱情。

「個B斷咗氣  我揼落垃圾桶」

女嬰失蹤第10天，警方正式拘捕吳天恩，她承認：「返去個B已經斷咗氣，我揼落垃圾桶」，因怕受責難，不敢通知情夫，所以用三個垃圾袋裝好女嬰屍體，掉在後樓梯垃圾桶內，然後報案訛稱女嬰被擄走。

警方估算女嬰屍體運至將軍澳堆填區，動員逾100人，翻了8000噸的垃圾找嬰屍，可惜最後無發現。

吳天恩最後被控「非法處理屍體」及「妨礙司法公正」，被判監五年，法官胡雅文判刑時，嚴厲斥責被告處理女嬰屍體的手法，吳天恩聞判後只問了代表律師一句：「咁即係要坐幾耐？」律師告訴她大約還有32個月，然後轉身離開。

九龍城拐嬰案│刑偵心聲

《香港重案解密》首度公開當年重案組偵緝過程，由參與調查的重案組探員親述「刑偵心聲」。

時任東九龍總區重案組偵緝警員林敏英，當日負責陪伴吳天恩，她自已也是一個母親，對事主特別同情及理解。但相處期間，竟發現吳天恩越來越不尋常。正常情況，一個母親丟失女兒，必定十分緊張警方的偵查進度，無奈每次講述最新情況，她都表現冷淡，最憂心反而是情夫會否因此離她而去，甚至希望盡快懷上第二胎，藉此綁住那個男人。

林敏英警員。
林敏英警員。

林敏英仔細觀察後，最終憑吳天恩手機的資料，踢爆她自編自導的謊言，吳和盤托出，透露發現女嬰沒有呼吸，不知所措，最後用三個垃圾袋裝好女嬰屍體，掉在後樓梯垃圾桶。吳天恩被捕後，林敏英親自押解她到現場搜證時，百般滋味，最遺憾的是未能尋回女嬰屍體，徹查凱晴是猝死，還是非自然死亡。

九龍城拐嬰案│心理解密

警隊心理服務課刑事心理組專家提供的「心理解密」，本集內容拆解如何運作心理追兇方法：

心理追兇，並不只是電影的橋段，亦是臨床心理學家用於協助刑偵探員的一種心理分析。刑事心理組（Criminal Psychology Unit），由警察臨床心理學家組成，運用心理學知識和臨床經驗支援刑事偵緝工作，與刑偵探員一同分析案件證據，解構案件人物的心理狀態、動機等，為調查方向提供專業意見。心理學家主要從三方面「追兇」

1. 證據分析——協助探員分析證人口供、證物等調查文件，從心理學角度提供觀點，理解失蹤事件中的種種可能性，有望更全面拆解案件，並協助找出隱藏的線索。

2. 精神狀態分析——透過分析失蹤者的精神狀態，了解他/她可能出現的精神壓力、焦慮或抑鬱等情況，有助於進一步評估失蹤者的行為模式，讓探員制定更有效的搜索策略和調查方向。

3. 自殺風險評估——辨識失蹤者可能出現的自殺徵兆及評估其自殺風險，以協助探員收窄調查範圍。

欲了解更多《香港重案解密》內容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

《香港重案解密》聚焦香港近年七宗轟動一時的重大案件。
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《香港重案解密》走訪負責案件的刑偵人員現身說法。
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《香港重案解密》披露不少重案內情。
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