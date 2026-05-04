好市民獎｜認知障礙婦雨中迷路徘徊何文田 屋苑保安「舉手之勞」化險為夷

走出關懷一小步，令走失婆婆化險為夷。去年2月，一名患有認知障礙的老婦在深水埗住處附近走失，在街頭流連一整夜後，跨區誤闖進何文田一座屋苑，被正在值勤的保安員王永浩發現，他察覺不妥，主動上前向婆婆給予關懷並通報警方，最終協助婆婆與其家人得以團聚。這份「善舉」令王先生榮獲「好市民獎」，他強調協助婆婆並非單純職責所在，更是出自內心的關懷，期望以自身經歷感染有更多「好人好事」。

記者 麥鍵瀧

事發當日清晨時份下著微微細雨，於何文田一住宅任職保安員的王永浩，留意到一名婆婆獨自走進屋苑內的公園，其眼神迷惘、行動緩慢且憔悴，又不似上址住客，似乎在尋找著甚麼。

王先生察覺有異，於是上去前了解，他憶述，婆婆在雨中未有撐傘全身濕透，面對自己的詢問，對方只是模糊地表示「我想回家」，但婆婆無法說清其住所的具體位置，其後得知她走失在街上流連整晚未眠，因此相當疲倦。因擔心婆婆受寒，王先生遂撐傘護送對方回到管理處休息安頓，再安排女同事為她抹乾身體和送上溫水保暖，期間不斷安撫婆婆不安的情緒，「我跟婆婆說『不用怕，我們會幫你找回家人』，婆婆原本緊繃的神情已經緩和了不少。」

王永浩(中)、九龍城分區軍裝巡邏小隊署理警長蘇兆榮(右)及警員黃文諾(左)去年2月合力尋回高齡失蹤者，將走失婆婆帶回家人身邊。

王先生全程陪伴著婆婆，期間他曾嘗試索取其家人的聯絡方式但不果，於是決定報警求助。當日接報到場的九龍城分區軍裝巡邏小隊署理警長蘇兆榮表示，婆婆身上沒有身份證明文件，人員追尋線索，最終成功聯絡到她的家人，並確認她前一晚在深水埗警區有失蹤紀錄，於是立即安排巡邏車將婆婆送返深水埗住所與家人團聚。

另一位協助婆婆的警員黃文諾補充，婆婆的家人前一晚四出尋找，擔心不已，當警方將安然無恙的婆婆帶回，眾人激動得相擁而泣，場面令人動容，「婆婆整夜遊蕩，若非王先生及時發現，她恐怕仍在外徬徨流連，加上天氣欠佳，無疑存在風險，真的要感謝熱心市民王先生不僅主動聯絡警方，更在警方趕到前悉心安撫及照顧婆婆。」

九龍城分區軍裝巡邏小隊署理警長蘇兆榮(右)及警員黃文諾(左)，致力守護市民的生命財產安全。

樂於助人的王永浩榮獲本屆「好市民獎」，他坦言獲獎固然高興，但更看重這份榮譽背後的教育意義，既能為女兒樹立一個以身作則的良好榜樣，將助人意識扎根，又能將這份正能量帶入職場，鼓勵身邊人在能力範圍之內伸出援手，「這些事對自己而言只是舉手之勞，但對身陷困境的人來說可以是莫大幫助。」

「積極協助婆婆，除了是職責所在，更多是出自心中的關懷，助人舉動與工作無關，即使不在工作崗位上，遇到類似情況亦不會坐視不理。」王先生續分享道，有次回家途中，在人流稀少的巴士站見到一位婆婆跪坐地上，他上前關心，發現對方膝蓋擦傷，隨即將她扶到附近椅子安坐，並用清水協助清理傷口。儘管婆婆表示可自行回家，王先生因擔心其安全，仍堅持請她聯絡家人，並主動留下陪伴，「一點小事，能幫就幫，善意能夠傳遞，或許他日我亦會成為受惠者。」

署理警長蘇兆榮指出，長者走失個案很常見，警方亦經常接獲熱心市民報案，他分享早前處理的一宗案件，一名的士司機在黃大仙接載一名婆婆前往九龍城，抵達後婆婆卻對身處地點顯得極度陌生。司機察覺其精神狀態有異，說話邏輯混亂，意識到該乘客有可能是走失人士，於是果斷報警求助。警方趕抵現場後，透過婆婆隨身證件，成功聯繫家屬，證實她是趁家人不為意時獨自離家，「不少失蹤個案全賴市民協助，透過警民合作，很快便找到走失者，確保其安全。」

好市民獎勵計劃在1973年推出，向積極協助警方防止或偵查罪案、逮捕罪犯的市民頒發獎金，以示嘉許。1984年增設全年最傑出好市民獎，進一步推廣好市民獎勵計劃，以鼓勵更多市民協助警方撲滅罪行。即掃二維碼了解更多資訊。

蘇兆榮呼籲，市民若在街上發現長者或小朋友表現迷惘、行為有異，不妨嘗試主動上前了解，「很多時候，一些長者難以清晰表達其需求，而市民的介入往往是加快他們與家人重逢的關鍵因素，警方亦鼓勵市民在遇到有懷疑的情況時，立即報警求助，我們必定會趕往現場提供協助。」

警方處理迷途個案時，若事主持有身份證明文件，警方會透過系統快速查找事主的詳細資訊，以及比對失蹤紀錄；若身份不明且無法溝通，則會盡可能尋找蛛絲馬跡，擴大調查範圍。警員黃文諾指出，針對高危失蹤者，警察推出各類型防範措施，包括與社會各界持份者合作，除了提供個案轉介服務，亦會派發定位裝置，減輕照顧者壓力的同時，可以協助警方更快識別及尋回失蹤人士。

「好市民獎巡迴展覽」將會在5月5日至11日(中午12點到晚上8點)於沙田新城市廣場舉行。展覽以「好市民 • 一瞬間 • 凝力量」為主題，寓意許多好人好事的發生，往往源於電光火石間的決定。

現場除了會展出今屆的好市民故事之外，更設有攤位遊戲，與市民互動。展覽免費入場，無需登記，歡迎全港市民到場參與，認識好市民精神。

《好市民獎系列》影片，講述部分得獎個案的詳情及得獎人的分享。即掃二維碼觀看影片。