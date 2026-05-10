五桂山兇殺案│野戰迷食差價惹不滿 遭戰友誘上山割頸殺害

《星島頭條》的《走進奇案現場》系列，第二集五桂山兇殺案。

野戰（Wargame） 背後的恩怨糾紛，竟也是無煙硝戰爭，足以置人於死地！死者郭葦諾（20歲）是野戰發燒友，不時會替戰友採購裝備，多次被指貨不對辦或食差價，在圈內風評差，常為交易與戰友爭執積怨。嚴汝衡（29歲）和周正賢（21歲）都曾與郭交易起衝突，懷恨在心，十多名戰友在案發前6個月不時在一個叫做「午夜郊遊狼」WhatsApp群組商議教訓郭，有人提議行山時脫光其衣服拍祼照，亦有人提及「殺人藏屍」、「做低佢」等激進內容，更在群組提出殺郭計劃。

事隔數月，當嚴成功相約郭葦諾出來行山後，他便叫周去準備繩、尼龍袋及刀等。至5月28日，嚴相約郭和另一名戰友黃朗祺（21歲）夜行五桂山。郭恐防有詐，找了姓趙朋友陪同赴約，也告知兄長行程。當晚11時許，他們在靈實醫院會合，再上五桂山，嚴叫周先上山埋伏，中途嚴停下稱會與郭上山測試望遠鏡，黃及趙則留在原地等待。

先上山埋伏1至2小時

周自行到山上埋伏了1至2個小時，嚴之後帶同郭到達，3人開始爭執，繼而動武，周及嚴最後成功制服郭在地，周亦坐在郭背上，郭極力掙扎，周從口袋中取出刀多次刺向郭葦諾的頸及背。

郭深恐大難臨頭，頻頻道歉︰「大佬，對唔住！」，周正賢見郭嘗試站起，撿起一枝鐵通，猛扑郭的頭部，嚴及周制服郭在地上，大約5分鐘直至其力竭，失去反應，最後用尼龍袋包裹郭葦諾的頭並用繩扎實袋口，將他推落山。兩人之後用水沖洗地上血漬，嚴之後落山會合黃及趙，而周則拿走郭的背囊獨自離開，稍後嚴指示黃暐浩清除死者手機資料。

另方面，郭葦諾一夜未歸，兄長心感不妙，早上約了趙與家人，到五桂山一帶尋找不果，決定報案。警方派出大隊人馬，聯同消防及民安隊搜山，更出動搜索犬和直升機。同一時間，聯繫當日有份參與行山的戰友協助調查。

頭、頸、面有幾十處刀傷

調查所得，郭葦諾求學時期已喜歡野戰，對各類裝備如數家珍，甚至會替戰友採購。由於郭於早前多宗交易中已被指售出的貨物貨不對辦，因被指拖欠周共二萬元款項，一班戰友不時在「午夜郊遊狼」群組內商議如何教訓他。「Take him down, and hide his body （做低死者後，收起其屍體）」。

至翌日清晨，警方在一處荒廢的梯田，尋獲郭的遺體，被麻繩綁起，頭部滲血，套着一個用繩綁緊的白色麻包袋，傷痕纍纍。附近亦找到一支染血鐵通和一把摺刀，法醫驗出死者頭、頸、面有幾十處刀傷，喉嚨割開，頭顱骨折，傷勢與兇器脗合。

警方循兇殺案追查，野戰群組成員是主要調查對象，好快找到兩名關鍵人物周正賢及嚴汝衡，他們對犯案直認不諱，原因就是之前的交易被騙而動殺機。

嚴汝衡最終被裁定誤殺罪成，判囚7年半；周正賢謀殺罪成，判處終身監禁；而黃朗祺及黃暐浩則脫罪。

五桂山兇殺案│刑偵心聲

警務處出版的 《香港重案解密》首度公開當年重案組偵緝過程，由參與調查的重案組探員親述「刑偵心聲」。

時任東九龍總區重案組偵緝警員梁智豪憶述，審訊結束後，死者兄長的一番話觸動了他。對方本來對警察的觀感頗負面，但經過這段時間的相處，死者兄長對警察大為改觀，並向警隊衷心致謝。梁智豪強調，警方處理任何案件，都是全力以赴，並非為了博取掌聲，只求能夠彰顯公義。無論如何，獲得認同都會令人欣慰。他深切體會到，只要用心待人盡力做事，市民必定感受得到。

時任東九龍總區重案組偵緝警員梁智豪。

而審訊期間，梁智豪遇見當日被死者一起叫上山的朋友，對方成功考入大學，替他高興的同時，也替他捏一把汗。根據兇手的口供，他們弄不清事主與死者的關係，想過殺人滅口，幸好最後打消念頭。這位朋友也沒有料到，自己原來曾經命懸一線。年輕人缺乏危機感，自我保護意識薄弱，這是需要正視的問題。

五桂山兇殺案│心理解密

警隊心理服務課刑事心理組專家提供的「心理解密」，本集內容分析童黨及群體效應：

這宗案件與仇恨、團伙犯罪（童黨）以及群體效應密切相關。團伙犯罪常有首領負責策劃、部署和分配成員角色。首領通過誘導、操控、恐嚇等手段，迫使成員服從其指令。而團伙成員則重視歸屬感和身份認同，渴望成為「自己人」（In-group）；當他們有不同想法或行為時，就會被視為「外人」（Out-group），害怕被排擠或懲罰，因此屈從於朋輩壓力，模仿並遵循群體中的行為規範（Conformity），即互相鼓吹「跟大隊」、「唔出聲」或「齊上齊落」。如果群體內部存在「仇恨種子」，群體效應則會使仇恨在成員心中「發芽茁壯」。本案中的團伙最終做出了令人髮指的行為，合作殺害了死者，彷彿只是一場殘酷的遊戲。這場悲劇不僅揭露了人性中黑暗的一面，也提醒我們要警惕仇恨、暴力以及群體效應帶來的危險。

欲了解更多《香港重案解密》內容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

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