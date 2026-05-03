警西九龍反罪惡拘84人 檢毒品武器包括高速滅火槍

警方在過去2日（5月1日及5月2日）進行代號「星軌」的反罪惡行動，於西九龍區內多處設置路障截查可疑車輛、進行反罪惡巡邏及巡查多間酒吧及娛樂場所，共拘捕84人，並檢獲大批武器和毒品，包括一支可噴射化學粉末的高速滅火槍和相關彈藥。

西九龍總區警察機動部隊副隊長總督察何芷妍指出，被捕人士分別為57男27女（介乎18至67歲），包括3名非華裔人士，他們分別涉嫌干犯「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「管有攻擊性武器」、「無牌管有火器」、「未獲授權而取用交通工具」、「未攜帶身份證明文件」等罪。

當中年紀最小的為一名18歲本地女子，因涉嫌「未攜帶身份證明文件」被捕，而另一名19歲本地女子則涉嫌「違反法庭保釋條件」而被通緝。

何芷妍續稱，行動中人員成功截獲兩輛懷疑用作「毒品快餐車」的私家車，並於車內搜出多種懷疑毒品，包括共69粒懷疑「依托咪酯」煙彈；14克懷疑依托咪酯粉末；2支電子煙槍、31克懷疑「可卡因」，以及14克懷疑「冰」毒。兩名分別21歲和28歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」、「未獲授權而取用交通工具」、「無牌駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」等罪被捕。



人員亦於不同的場所檢獲各類型毒品，包括34克懷疑「冰」毒；4克懷疑大麻、3克懷疑氯胺酮等，所有毒品市值逾9萬元。而檢獲的武器包括一把懷疑火器及3粒懷疑彈藥、兩支重力伸縮棍、一把牛肉刀，以及一把膠尺。

西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑講述行動期間，警方在西九龍區內多個地點，設置路障截查可疑車輛。當中警方共拘捕8名年齡介乎21至58歲的本地男子，他們涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「擅自取去交通工具」、「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「無牌駕駛」，而其中一人為通緝人士。



除了上述被捕人士，人員巡邏期間發現一名28歲男子駕駛時行為異常，於是將其截停，並進行快速口腔液測試，結果顯示對毒品呈陽性反應；初步發現該名司機於駕駛期間，體內含有懷疑氯胺酮及可卡因。而警方經搜查，亦發現該名男子藏有多張他人的信用卡，遂以涉嫌「藥後駕駛」及「盜竊」罪拘捕該名男子。

此外，西九龍總區反三合會行動組總督察邱雨星講述警方巡查酒吧及娛樂場所的情況，指出西九龍總區刑事總部動員超過120名探員，於尖沙咀、旺角、深水埗區內突擊檢查多間持牌或懷疑非法經營的娛樂場所，並搗破武器庫及毒窟等場所，拘捕多名人士，檢獲大量毒品包括依托咪酯和可卡因

警方同時檢獲大批攻擊性武器，當中除了刀、經改裝的警棍，亦包括一支懷疑槍械及相關彈藥。該支槍械外型與訊號槍極為相似，經初步檢驗和調查，顯示該裝置屬於一種含火藥的高速滅火槍，具備一定危險性。不法分子會利用其可高速噴射化學粉末的特性，作為攻擊工具，對受害人眼睛造成傷害，令其短暫失明，喪失反抗能力。而當中的化學粉末一旦被吸入，亦可能對人體造成嚴重健康影響。

邱雨星強調，警方對此類行為絕不容忍，並會繼續就其性能、來源，以及流入香港的途徑作進一步深入調查。

檢獲含有火藥的高速滅火槍，以及相關彈藥。

警方巡查娛樂場所。