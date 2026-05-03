泊車後無入錶司機坐車上「賴皮」 男子要求讓位不果拍片聲討 網民反應兩極

在香港駕車出街，要找到咪錶位泊車並不容易，司機之間為爭位更隨時出現爭拗。有網民在社交媒體Facebook上載短片，顯示一名七人車司機將車輛泊進咪錶位後，一直坐在車內但不肯入錶，惹來另一位司機上前理論，要求他讓出泊位，結果雙方爆發口角爭執。

涉事短片上載至「HongKong CarCam」群組，片段甫開始可見一輛白色七人車停泊在咪錶位內，但司機在車上一直未有入錶。另一名司機上前交涉並拍片，其間向七人車司機說：「一係你入錶，一係你畀個位我，好冇先？我唔係玩你，我都好聲好氣㗎喇」，又指：「做人唔可以咁，好冇呀，通情達理啲做嘢好唔好」、「你唔好『得』住個位好冇！」

惟七人車司機一副「懶理」面孔，似乎對方奈他不何，反指對方：「你唔好同我玩嘢吖」，又反駁稱：「『得』咩住個位啫，個位我已經泊咗」、「我而家泊呢個位，我一陣間落去行海邊」。七人車司機更向對方揚言：「咁你咪叫差佬嚟抄牌囉，咁咪過時囉，又如何？」、「我入唔入錶關你屁事！」短片最後結束。

事件惹網民熱議，逾千人留言討論，反應兩極。有網民批評七人車司機「有錢買車無錢入錶」、「生人霸死地」、「幾蚊都唔比」，又認為事件應報警處理。亦有網民指拍片者小題大做，只是想自己可佔用該錶位： 「佢好無賴，你好無謂」、「佢唔入真係唔關你事嘅喎，佢俾人抄牌又唔係你俾錢」、「冇位就走啦，搞到自己咁小家，你唔係想泊位會突然間咁正義？」

根據香港法例第237章 《定額罰款（交通違例事項）條例》第10（1a），任何人在收費錶車位停泊汽車後，需在切實可行範圍內，盡快按照該停車收費錶上所載的指示，使用認可繳費媒介繳付所需的泊車費用（入錶）。違者定額罰款為400元。故此，若駕駛者把座駕駛進路旁咪錶車位後沒有「 入錶 」，即使人在車內，包括警務人員及交通督導員在內的執法人員，皆可對有關車輛發出定額罰款通知書。

