海關機場拘2名曼谷抵港旅客 行李藏6公斤大麻花及私煙值230萬元

香港海關周五（1日）在香港國際機場偵破一宗涉及兩名航空入境旅客的販毒案件，共檢獲約12公斤懷疑大麻花，估計市值約230萬元，以及九支未完稅香煙。

海關指，一名37歲的男旅客周五從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在其手提行李中發現共重約6公斤的懷疑大麻花，遂把該名男子拘捕。跟進調查後，海關人員在同日於機場再拘捕一名34歲同樣由泰國曼谷抵港的懷疑涉案男旅客，並於其手提行李中發現共重約6公斤的懷疑大麻花及九支未完稅香煙。

經調查後，涉案的2名被捕人士已共同被控以一項販運危險藥物罪。另外，該名34歲被捕人士亦被控以一項管有應課稅品罪及一項未有向海關人員申報管有應課稅品罪。案件將於五月四日在西九龍裁判法院提堂。

海關稱，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

根據《應課稅品條例》，任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。