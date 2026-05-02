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宏福苑執拾｜第13日119戶上樓 錄12宗求警個案涉財物損失 1宗尋求心理輔導

突發
更新時間：21:14 2026-05-02 HKT
發佈時間：21:14 2026-05-02 HKT

今日（5月2日）是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第13日，開放的是宏泰閣中層的5個樓層及宏盛閣低層的10個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。​透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是119戶438人；實際有出現上樓的戶數是119戶457人。

今日上樓住戶進出大廈的平均時間是2小時23分鐘，最短的是10分鐘，最長的是3小時33分鐘，約77%的居民逗留時間少於三小時，約24%的居民逗留時間少於兩小時，約5%的居民逗留時間少於一小時。今日總共有73戶135人上落大廈不止一次，其中：44戶90人多走一次；15戶29人多走兩次；9戶11人多走三次；3戶3人多走四次；以及2戶2人多走五次。

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到12宗居民求警協助個案和3宗市民身體不適的求助個案，以及1宗個案需要尋求心理輔導服務。該12宗求警協助，涉及居民懷疑遺失包括飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中4宗個案成功協助住戶尋回相關失物；4宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁；餘下4宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。

醫療輔助隊設立急救站，隊員在場當值，提供急救與醫療服務。政府新聞處圖片
醫療輔助隊設立急救站，隊員在場當值，提供急救與醫療服務。政府新聞處圖片

政府全力支援上樓居民，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，以及地區服務及關愛隊伍義工；同時已啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員更大力量支援居民。

在「全政府動員」機制下，公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援今次上樓安排，這些公務員分別來自漁農自然護理署、建築署、機電工程署、環境保護署、食物環境衞生署、地政總署、康樂及文化事務署、郵政署和水務署。這些動員的公務員聯同社會福利署的社工和臨床心理學家組成專隊，駐守大廈內的不同樓層，向返回單位的住戶提供支援。

社會福利署的社工和臨床心理學家與動員的公務員組成專隊，進入屋苑，支援上樓居民。政府新聞處圖片
社會福利署的社工和臨床心理學家與動員的公務員組成專隊，進入屋苑，支援上樓居民。政府新聞處圖片

首3日動員的公務員來自漁農自然護理署，第4至6日動員的公務員來自機電工程署和康樂及文化事務署，第7至9日動員的公務員來自地政總署和水務署，第10至12日動員的公務員來自郵政署和建築署，第13至15日（包括今日）動員的公務員來自食物環境衞生署和環境保護署。

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