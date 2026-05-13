女保安無屍命案│偷渡漢拒還債殺女親友毀屍 虛構兇手圖脫罪

《星島頭條》的《走進奇案現場》系列，第五集女保安無屍案案。

「公義雖然來得慢，定必得以彰顯」，2016年5月1日，62歲保安員陳秀華在長沙灣慘遭外甥女前夫顏永周（50歲）殺害，兇手為求脫罪毀屍滅跡，案件變成無屍體、無目擊證人、無行兇動機的「三無兇殺案」，慶幸警方鍥而不捨搜集環境證據，加上兇手口供矛盾，謊言不攻自破，顏被裁定謀殺及阻止屍體合法殮葬罪成，依例判處終身監禁，法官李瀚良感謝警方堅持調查，公義得到彰顯。

死者陳秀華為地盤保安員，身兼兩更，每天工作十多小時，生活圈子單純，與兒子居住石硤尾，相依為命。兇手顏永周在廣東省普寧市出世，經歷兩段婚姻，合共有三名子女，2011年，顏偷渡來港，在石峽尾街市任職凍肉店切肉員，月薪1.6萬元。

顏的前妻是陳秀華的外甥女，顏稱呼陳為「阿姨」，二人相識二十年，顏多次向陳借錢，不排除他因催債壓力而動殺機。案發後，顏的老闆亦指證他好賭，喜歡打牌，經濟拮据，多次借糧。

2016年5月1日，陳秀華在下班後叮囑兒子煮飯共晉晚餐，但她突然人間蒸發，兒子一直未能聯絡她，直至翌日仍徹夜未歸，兒子憂心下向母親僱主查問下落無果，5月3日報警求助。

警方接手後，憑陳秀華遺留於地盤的款單，屬於一間便利店，再於該店的收銀紀錄查出陳的八達通，得以追查其行蹤，揭發當天陳約了兒子下班回家吃晚飯，本來乘港鐵到達石硤尾站落車，途中突然收到電話，改往別處。

大批探員日以繼夜看了三天閉路電視片段，其中一間店舖的錄像，拍攝到對面大廈出入口的下半截，有一雙腿穿着黑色長褲和黑色鞋，與陳秀華裝扮脗合，馬上前往長沙灣道某大廈調查，顏永周正是該大廈住客。

探員翻查大廈閉路電視，顯示陳秀華於當晚7時許到達大廈後離奇地再無蹤影。顏永周則於晚上9時48分開始不斷出入大廈，每次離開時均手持載有物體的膠袋、鐵鎚及前一天帶返家的行李箱，至凌晨近4時空手而回；顏亦曾於案發前致電友人，查問附近垃圾站位置。

警方相信，陳秀華回家途中臨時接到顏的來電，邀她到深水埗家中，商討還款事宜。豈料顏佈下殺局，把她騙到劏房殘忍殺害，並肢解屍體，連同其他證物，分裝在幾個垃圾膠袋和一個拖篋內，棄置附近垃圾站，再仔細清洗案發現場，然後裝作若無其事，繼續日常生活。

警方在陳秀華失蹤約兩星期後上樓調查，警犬隊憑陳的衣物氣味搜遍大廈，警犬發現氣味並停留於顏的劏房外，顏赫見警員登門，慌忙爬窗逃走，經一輪追逐及搏鬥後將他拘捕，他事後解釋因自己是非法入境者而作賊心虛逃走。

同日，警方帶同法證專家再次到顏家中搜查，在浴室、廚房、客廳及睡房均發現可疑血漬，噴上顯影劑呈現清洗過的血漬，血液樣本證實屬於陳秀華，但未有找到屍體。

顏初時狡辯，虛構出一個「阿凱」的人物，聲稱涉案劏房是朋友「阿凱」租住，陳秀華是「阿凱」殺死，僅承認曾提供毛巾及舊衣物給「阿凱」清理現場，其間他去了北河街一個單位打麻雀，後來又改口稱當晚凌晨到了鴨寮街一間足浴店按摩，探員深入調查後證實顏大話連篇，打麻雀的單位住客和按摩院負責人均聲稱顏沒有來過。

警方更揭發顏曾用八達通購買垃圾膠袋，他的老闆和鄰居也從閉路電視影像中認出拖篋人就是他。從其手機得知，他曾經問過朋友附近垃圾站的位置。

陪審團最終裁定顏永周謀殺罪及阻止合法埋葬罪成立，判囚終身，法官李瀚良指出，案件令人心寒，被告行為殘酷及精密計算，套用一句古語：「公義雖然來得慢，定必得以彰顯」，並感謝警方的專業調查。

刑偵心聲

警務處出版的《香港重案解密》首度公開當年重案組偵緝過程，由參與調查的重案組探員親述「刑偵心聲」。

時任西九龍總區重案組警員梁寶盛表示，由整理證據，根據法例和司法程序去舉證，到證據獲法庭接納，殊不簡單。他們由附近的垃圾站一直追蹤至稔灣堆填區，遍尋不獲死者遺體，令人遺憾。相信唯有把顏定罪，才能撫平受害人兒子的傷痛。

時任西九龍總區重案組警員梁寶盛。

2015年淘大花園秦嘉儀「三無」兇殺案兇手被判罪成，給予他們很大的推動力。就算找不到屍體，如果環境證供做得夠嚴謹，仍有機會把兇手入罪。他們全方位推測辯方的挑戰，盡力堵塞控方證據的任何漏洞。比較印象深刻，有同事提出究竟在現場檢獲的那個拖篋能否容納一個成年人？他們立刻找專家用科學方法，根據錄像推算拖篋的尺寸，再用發泡膠做一個跟死者體型相同的人形公仔，肢解後塞入相同尺寸的拖篋實物，證實可行。

審訊日子定在2018年，他們越來越緊張，與律政司同事把證據一次又一次檢視。大家也明白沒有本錢馬虎，也經不起任何閃失。等到開庭，顏堅持否認控罪，最後陪審團大比數裁定被告謀殺罪成，他否認到底，沒有求情，毫無悔意。「我們成功將兇手定罪，但遺撼的是，找不到死者屍首。不過我們依然守住公義，令生者釋懷，死者安息。」

心理解密

警隊心理服務課刑事心理組專家提供的「心理解密」，本集內容講解測謊三大方法：

不少嫌疑人會編造謊言，試圖誤導警方調查方向。實際上，要編造一個完美謊言並非易事，嫌疑人需要不斷思考如何彌補之前謊言中的漏洞，用一個謊言去掩蓋另一個謊言，所承受心理壓力只會越來越大。為了識破謊言，執法人員和心理學家一直研究各種測謊方法，常見的方法包括：

1.量度受試者的生理反應（Physiological response），研究指出部份說謊者在說謊時會出現非自主生理反應，如心跳加快、出汗、體溫改變等。

2.非言語行為分析（Non-verbal lie detection），通過觀察受試者的身體語言和微表情來判斷其是否在說謊。

3.言語內容分析（Verbal behavior analysis），透過分析言語內容，敘事的模式或用詞，找出端倪。

《香港重案解密》早前公開派發大受歡迎，現於舊油麻地警署警察禮品廊及山頂警隊博物館派發。

2個派發地點:

舊油麻地警署警察禮品廊

油麻地廣東道627號

山頂警隊博物館

山頂甘道27號

欲了解更多《香港重案解密》內容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

《香港重案解密》披露不少重案內情。

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