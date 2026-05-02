珍惜生命｜啟德女子家中上吊 丈夫揭發報警惜送院亡
更新時間：18:06 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:06 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:06 2026-05-02 HKT
今日（2日）中午12時許，警方接獲一名男子報案，指其39歲姓梁妻子於啟德沐泰街12號「Monaco」的住所內上吊。救援人員接報到場，發現梁女已被解下，惟她已陷昏迷，隨即由救護車送往廣華醫院搶救，但最終不治。警方於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信梁女在洗手間以一條麻繩上吊，其死因有待驗屍後確定。據了解，女子受情緒病困擾。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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