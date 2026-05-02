警務處短片創作比賽今揭幕 結合國情交流及媒體體驗 推動青年共融

由警務處新界南總區防止罪案辦公室、香港順龍仁澤基金會及順德區僑界青年聯合會合辦，並由香港警察影視學會協辦的「光影下的家國情：多元共融青少年短片創作比賽」，於今日（2日）在新界南總區總部舉行揭幕儀式，標誌着「Project Growth 啟迪伴你成長計劃」在推動國民身份認同、青少年發展及種族共融方面邁向新里程。

揭幕儀式由新界南總區副指揮官楊文彬、香港順龍仁澤基金會會長蔡永璣，以及順德區僑界青年聯合會常務副會長兼秘書長梁輝鴻擔任主禮嘉賓。活動預計吸引數百名非華裔及本地青少年參與，透過短片創作、文化體驗、國情交流、媒體參觀及國安教育等多元活動，從不同角度認識香港、認識國家，並以青年視角呈現多元共融下的香港故事。

「光影下的家國情：多元共融青少年短片創作比賽」旨在透過手機拍攝及剪接教學，鼓勵少數族裔和本地青少年以影像表達對家庭、對社區、對香港以及對國家的感受。今次活動更加入內地國情文化交流團、本地電視台參觀及國安教育等元素，讓參加者在創作以外，能夠親身了解中華文化、本地媒體運作，以及香港在國家「十五五」規劃所帶來的發展機遇。

新界南總區副指揮官楊文彬在致辭中表示，今次活動並不單只是一項短片比賽，而是一個結合影像創作、文化體驗、國安教育、及大灣區文化交流的全方位成長平台。他指出，影像係一種具備強大感染力的語言，能夠跨越文字同語言的界限，讓不同背景、不同族裔、不同文化的青年朋友，以自己獨有的視角去表達對家庭、對社區、對香港以及對國家的感受。

楊文彬指出「家國情懷」並不是遙遠或者抽象的概念，而是存在於日常生活之中。它可以是對家人的關愛、對鄰里的守望、對社區的投入、對香港的歸屬感，以及對國家發展的認同。對於在香港成長的少數族裔青年而言，香港同樣他們成長、學習、和追夢的一個家。他們的故事，也是香港故事重要的一部分。

蔡永璣表示，非常榮幸能夠代表香港順龍仁澤基金會及順德區僑界青年聯合會參與這個充滿意義的計劃，希望能夠透過這個平台，提升非華裔青年的自信心和技術能力，讓他們感受到社區的支持與歸屬感，在共同學習和共同創作的過程中，促進不同族裔之間的交流和友誼。

「Project Growth 啟迪伴你成長計劃」是警務處新界南總區重點推動的社區警政項目。計劃透過多機構合作模式，聯繫政府部門、少數族裔人士支援服務中心、非政府機構、警隊專責單位及社區團體，為非華裔青少年提供多元化成長機會。過去，計劃曾舉辦防罪交流、粵語演說與辯論工作坊、紀律部隊體驗、城市定向、警署參觀及反恐閃避球體驗等活動，內容涵蓋防罪教育、語言能力、團隊訓練、文化交流、反恐意識及青年正向發展。

「Project Growth 啟迪伴你成長計劃」將繼續秉持「啟迪無界限，成長創未來」的理念，聯合更多社區力量、族裔團體及合作夥伴，舉辦更多具創意、教育意義和共融價值的活動，為非華裔及本地青少年提供成長平台，推動國民身份認同育、防罪教育、社會共融、和青年發展，攜手為香港建設更美好、更和諧的未來。