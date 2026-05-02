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荃灣同幢大廈兩單位遇竊 警拘兩男女 揭內地男商人扮工人爬棚撬窗犯案

突發
更新時間：17:13 2026-05-02 HKT
發佈時間：17:13 2026-05-02 HKT

荃灣區發生兩宗爆竊案，賊人覬覦正進行樓宇外牆維修工程的住宅大廈，攀爬外牆棚架並撬開窗花後，潛入單位搜掠，盜取6000元財物。警方經調查後拘捕兩名內地男女，分別報稱從事家具業務的商人及看護。

警方於4月28日接獲兩宗報案，指荃灣區一幢住宅大廈有兩個單位被人爆竊，賊人撬開窗戶的窗花，再爬入單位內進行爆竊，損失約6000港元的現金。警方翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼計劃」下的閉路電視並進行情報分析，成功鎖定一男一女疑犯，並於昨日（5月1日）在打鼓嶺區和落馬洲區將兩人拘捕，案件交由荃灣警區重案組第二隊跟進調查。他們現正被扣留調查。

荃灣警區重案組高級督察張文迪表示，涉案住宅大廈設有保安員及閉路電視系統，現時正進行樓宇外牆維修工程，大廈外牆有搭建棚架及棚網。警方相信男賊趁機犯案，於日間時分假扮維修工人，攀爬外牆棚架，並揀選無人在內及窗戶打開的單位，從外撬開窗花後潛入爆竊。至於其女同黨則負責把風及提供協助。

被捕的兩人為內地人，朋友關係，52歲被捕男子報稱商人，從事家具業務，而45歲被捕女子則報稱從事看護工作。警方正調查兩人有否涉及其他同類型案件，兩人目前仍被扣留調查。據了解，二人可以「一簽多行」經常來港，大多數會即日來回，昨日他們入境香港時被捕。

警方指根據情報分析及罪案趨勢，賊人會針對正進行外牆維修工程的大廈，利用棚架攀爬外牆，撬開窗戶潛入單位搜掠。另外，一些缺乏基本保安設施嘅物業，例如舊式唐樓、劏房及「三無大廈」亦較容易成為爆竊目標。警方呼籲，保安員應加強出入管制，核實維修工人的身份，以防不法之徒混入大廈犯案。市民應加強窗戶防護措施，包括安裝穩固的窗花及防盜窗鎖，外出時鎖好門窗，並避免將現金或貴重物品放於當眼位置。
 

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