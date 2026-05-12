飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫羅君兒 驚心動魄96小時

《星島頭條》的《走進奇案現場》系列，第四集飛鵝山綁架案。

Bossini創辦人羅定邦孫女羅君兒，2015年4月25日凌晨，在西貢清水灣飛鵝山甘澍路獨立屋睡覺期間，7名來自內地貴州的匪徒闖入，制服她與男友，掠走200萬港元財物後，將她擄走藏參西貢隱蔽山洞，禁錮4天歷經96小時驚心動魄，最終羅家交付2,800萬港元贖金，羅君兒得以釋放，平安脫險。

2015年4月25日凌晨3時，7名綁匪潛入羅氏的獨立屋別墅，潛登上層的羅君兒和男友的睡房，制服二人後翻箱倒篋，盜取約320萬港元的手錶及首飾，並將羅君兒擄上飛鵝山企圖再敲詐羅家一筆。

七匪把羅君兒藏在山洞內，輪流看守，買來食物給她充饑，包括麥當勞、排骨飯、可樂及水等。山洞入口滿佈泥漿，入口約3尺高，羅需要弓身才可進入山洞。洞內有一座綠色的帳篷，帳篷內有被子、墊褥、睡袋和電筒。

至凌晨4時許，羅父被家傭叫醒，告知羅君兒被擄走。羅父發現一樓的空置睡房窗門被撬開及地上凌亂腳印，屋外的部份鐵線圍欄亦遭破壞，確信曾經有不速之客進入屋內。

早上8時許，羅家收到綁匪來電，要求贖金5,800萬元，恐嚇不要報警，否則會殺害羅君兒。羅父報警求助，由東九龍總區重案組負責調查。

晚上6時32分，羅父接到綁匪電話，最後議價至2,800萬元，須於4月27日準備好贖款，27日傍晚6時許，羅父駕車前往飛鵝山道，將兩袋贖金放到公廁後，贖金分成28袋，每袋100萬元。

綁匪取得贖金後，羅君兒被揹落山釋放，至深夜她被警方尋回，平安返家。

財迷心竅，負責接收贖金的兩名綁匪猶敦魁及王譽錕侵吞了1,800萬並藏身於附近山洞，其餘1000萬元再分贓，猶敦魁再分得280萬元、王譽錕240萬元、王立波250萬元、鄭興旺100萬元、熊登輝100萬、張襖江15萬元、毛小兵15萬元。

他們分贓後繼續藏身飛鵝山，其間徒步前往馬鞍山梅子林，把大部分贖金就地收藏再潛返內地。

香港警方及內地公安全力展開調查，偵騎四出，警方在彩虹站一間便利店獲得重要信息，有人頻繁採購食物飲品等，從錄像中截取疑犯的照片後，經過詳細分析疑犯的容貌以及檢視在全港多達60個地方取得的閉路電視片段，開始翻查各個口岸的監控，憑着在羅湖口岸找到這人的入境紀錄，鎖定首名疑犯鄭興旺（29歲），隨即發出通緝令。5月3日鄭興旺過關時，當場被捕。

中港兩地警方先後拘捕9名疑匪，在港被捕的鄭興旺被判囚12年。深圳市中級人民法院則判主犯猶敦魁監禁15年，其餘7人分別判監1年10個月至13年不等。

兩地警方花近一年時間，分別在中港兩地的山頭尋回2,789萬贖金及幾十件失物，只有11萬被匪徒逃亡時花掉。

事隔兩年，羅君兒將綁架事件的經歷，執筆推出《歷劫生命》一書，剖白綁架案對她人生的影響，披露鮮為人知的案情。

刑偵心聲

警務處出版的《香港重案解密》首度公開當年重案組偵緝過程，由參與調查的重案組探員親述「刑偵心聲」。

時任東九龍重案組偵緝警員湯浩發表示，案件因牽涉一條人命，在拯救人質期間非常謹慎，壓力頗大。當收到同事電話指人質安全，始鬆一口氣，人命最重要。探員立刻計劃下一步的工作：「要怎樣破案？不可以讓賊人消遙法外！」要把握黃金48小時，拘捕犯人、起回贖金，否則線索會隨時間流失。直到將犯人拘捕一刻，整隊人都沒有怎樣睡過。

因鄭興旺供稱，部份贖金收藏於山上一個不明位置，團隊要輪更上山搜尋證物，探員試過在荒山野嶺留了三日三夜，足足找了一年，才起回贖金。儘管日曬雨淋、手腳弄得傷痕纍纍，但他們都沒有放棄，亦不會放棄，這種堅持是對自己、對公義的承諾。最後，他們找回贖金，成功將犯人入罪。整個過程有血有汗，但是可以親手將壞人繩之於法，伸張正義，也是一種光榮。

時任東九龍重案組偵緝警員湯浩發

畢竟2,800萬是一筆巨款，此事必須絕對保密，否則漫山遍野都有可能擠滿「淘金」的民眾。內地警方根據綁匪的口供，不出幾天就在深圳鹽田梧桐山找到365萬，而收藏在香港的2,000多萬就由香港警方負責。



由於贖金全數是現金，非常敏感，不能高調行動，只能由幾十位同事分成多個小隊，在荒山野嶺進行地氈式搜索。踏入夏季，陽光特別狠辣，有時又會狂風暴雨，加上蚊蟲肆虐，穿戴全副武裝，過程並不好受。綁匪提供的資料模糊零碎，難分真假，如果存心忽悠，有可能徒勞無功。誠然，幾個月來大家不眠不休，搜查過的地方和收集到的口供，到最後有用的可能不及十分一。查案就是這樣，任何線索也不能放過。市民大眾見到的成果，背後的付出不足為外人道。

心理解密

警隊心理服務課刑事心理組專家提供的「心理解密」，本集內容拆解辦案人員精神壓力：

綁架案件的複雜性和不確定性會為調查探員帶來不同程度的心理挑戰。探員在調查過程中會遇到各種困難和挫折，可能會感到無助、挫敗和自責。同時，綁架案件又需要在極短時間內做出決策，這種高壓的環境或會導致探員出現不同的心理壓力反應，如焦慮、恐慌和高度緊張等。倘若探員和受害人有相似家庭背景，這可能會讓他們更容易代入情感而承受巨大的心理負擔。即使最後成功解救被綁架者，也可能出現創傷後壓力症（PTSD）等心理問題。

被綁架受害人的心理反應也可以因人而異，其中「斯德哥爾摩症候群」（Stockholm Syndrome）是最多人談論的。1973年8月，兩名劫匪闖入瑞典斯德哥爾摩一家銀行，劫持了4名人質長達6天，警方的精神科醫生顧問Nils Bejerot事後發現，人質與劫匪之間出現某程度的情感聯繫（Emotional Bonding），人質不但沒有因劫匪的脅持而憤怒，反而感謝劫匪給予他們水和食物，同情劫匪，甚至替他們辯護。這是首次發現人在極端和絕望的情況下可能出現的心理現象，稱為「斯德哥爾摩症候群」。

心理學家認為這現象並非病態，而是自我保護機制，在不尋常環境下的生存之道。在4種情況下，是特別容易出現：

1、在生命受到威脅；

2、被完全孤立；

3、暴力者展予小恩小惠，並分享他們的個人坎坷遭遇；

4、在完全絕望並被情感操控的情況下，對逃脫不抱希望。

心理學家指出，類似為暴力者開脫並代入情感等現象也會發生在性暴力、家庭暴力、邪教操控、甚至網絡情騙等受害者身上。

《香港重案解密》早前公開派發大受歡迎，現於舊油麻地警署警察禮品廊及山頂警隊博物館派發。

2個派發地點:

舊油麻地警署警察禮品廊

油麻地廣東道627號

山頂警隊博物館

山頂甘道27號

欲了解更多《香港重案解密》內容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

《香港重案解密》披露不少重案內情。

《香港重案解密》首度公開當年偵緝過程鮮為人知的一面。

《香港重案解密》走訪負責案件的重案組探員現身說法。