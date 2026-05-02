宏福苑執拾︱父母被困等數小時獲救 居民感恩「好彩頂到」心痛家園面目全非

今日是宏盛閣居民首次上樓執拾。由細住到大的唐小姐家住10樓，今早與父母及胞弟一家四口重返家園，只見她一身灰塵落樓，她說雖然單位無燒過，但嚴重熏黑，灰塵滿地。幸好可取回父母的金器，自己兒時的成績表、證件等。她又坦言，一入屋見到屋企黑晒，面目全非，亦忍不住落淚。

她回憶大火當天，父母在家，當她獲悉事件趕回家，父母已被困屋內數小時，「佢哋匿埋廁所，開抽氣扇，開風扇，等咗幾個鐘，我趕返嚟申報咗有兩個老人家在單位，救援人員叫我哋繼續打俾父母，我再打俾佢哋時，啱啱就有人救咗佢哋落嚟。」

「父母最初以為係隔離座火燭，到真係諗住走時，出門已好大煙攻入嚟，我媽媽救落嚟時都嚇到講唔到嘢，要瞓擔架，佢哋鼻哥黑晒，但好彩頂到，唔使留醫。」

唐小姐記得以前細個好喜歡玩的遊樂設施，現時已成爛地，不無唏噓。「如果可以返嚟，都希望返嚟住，始終由細住到大。」

同樣是宏盛閣居民的張先生，今次取走一些電器包括抽濕機及電腦，以及仔女成長的紀念物品。「單位雖然燒唔到，但走廊好黑，好暗，同想像中有落差。」他說兒子很想回家看看，說過「想返屋企睇吓」，又著爸爸返到屋企要帶走地震儀及他心愛的玩具，所以如申請獲批，他下次想帶仔女一同上樓，讓他們懷緬。

張先生住在宏盛閣約十年，今次重返家園自言感受複雜，「能返家看看好滿足，但卻要say goodbye（講再見），內心嘅感受好難講！ 」

住宏盛樓40多年的譚女士指，單位嚴重焚毀，黑忟忟，今次上樓「乜都攞晒，衫褲鞋襪乜都攞。」最緊要是取回屋契，「間屋冇咗囉，點都攞返張屋契。」