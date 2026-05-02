宏福苑執拾︱居民憂日後安置 促政府與居民多溝通 「唔好估嚟估去」

宏福苑上樓踏入第13日，今日（2日）是宏泰閣及宏盛閣居民上樓收拾的日子。今日是宏盛閣居民首次上樓。其中住二樓的陳先生表示，相信自己單位應該無燒過，覺得家園情況應OＫ。由於大火初起時，他仍趕得及收拾，所以早已取走貴重物品，今次主要取走一些文件。對於火災五個多月後才能回家，他坦言感可惜。「咁遲先上到樓，打後的安排又未知點。」現在政府提供的方案都不是他首選，他亦相信6月30日前大部分居民亦不未必做到決定，「依家安置方案好多都唔適合我哋居民，覺得政府同居民要多啲溝通，唔好估嚟估去。」

住宏盛閣3樓的梁先生亦表示，政府提出收購沒有燒毀的宏志閣，是否最合適的方案?「其實將宏志閣復修只需近一億元，點解仲要特登收購埋宏志閣，用成10億，仲要攞公帑嘅錢去收購業權，拆咗佢係咪合適方案?始終可以復修未必需要咁多錢，但就額外用納稅人嘅錢去做，未必是最適合的方案。係咪真係要拆晒佢呢?大家居民對宏福苑都好掛住，好想返去，喺度長大有感情。」