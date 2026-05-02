五一黃金周｜警機場及迪士尼放蛇打擊黑的 共拘4司機

新界南總區交通部人員在香港國際機場，並聯同大嶼山警區人員在香港迪士尼樂園範圍內，分別於五一黃金周期間採取執法行動，重點打擊的士司機的違法行為。

行動中，人員喬裝旅客在迪士尼一帶觀察。期間三名年齡介乎四十五至七十八歲的本地男司機向喬裝人員作出招徠，表示可提供的士接載服務。其後，該三名司機涉嫌「濫收車資」、「未有採用最直接而切實可行的路線前往目的地」及「沒有展示的士司機證」等罪行被捕，涉案的士正被扣留檢驗。

五一黃金周警方在機場及迪士尼放蛇打擊黑的，共拘4司機。警方圖片

五一黃金周警方在機場及迪士尼放蛇打擊黑的，共拘4司機。警方圖片

同日，人員亦在香港國際機場停車場一帶喬裝抵港旅客。一名四十一歲本地男司機向喬裝人員作出招徠，表示可提供的士接載服務。人員其後將該的士截停。經初步調查，該名司機涉嫌「招攬乘客」及「未經授權使用車隊的士停泊處」等罪行，將會對其作出檢控。

警方呼籲的士司機切勿以身試法，並強調會繼續在不同地點（包括香港旅遊熱點）打擊該等不法行為。警方重申非常重視的士違規行為，並會持續採取果斷執法行動，以保障乘客權益及維護公共交通服務秩序。