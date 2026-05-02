長沙灣卡舖玻璃門及招牌遭連環砸毀 犯案動機待查

長沙灣發生刑事毀壞案。今日（2日）凌晨零時許，警方接獲青山道天悅廣場一名30歲姓陸店鋪負責人報案，指其經營的卡舖遭人蓄意破壞。

兩間相連分店遇襲 玻璃碎落一地

事發現場位於天悅廣場一樓。據悉，涉事卡舖共有兩間相連的分店。案發時，分店剛關門約半小時，而同層其他卡舖仍在中營業。有玩家透露，當時突然聽到異響，隨即目睹有人打破該卡舖的玻璃門及招牌，歹徒得手後迅速逃離現場。

警員接報到場後，發現舖位地面遺下大量玻璃碎片，並檢獲硬物帶走調查。事件中卡舖玻璃門及櫥窗玻璃嚴重毀壞，但經初步點算後，確認店內並無財物損失。數名男子事後在場清理大片玻璃碎，惟拒絕回應案件。

曾售 80 萬極品卡 警方追查犯案動機

據了解，涉事卡舖於官網上售賣大量熱門遊戲卡，包括 Pokémon 卡及海賊王遊戲卡。其中最昂貴的一套「BGS 10 Mario & Luigi Pikachu Set」售價高達 80 萬元。

消息指，涉事店舖由同一東主經營，職員昨晚（1日）11 時許才收工離去，歹徒隨即抵達犯案，警方初步懷疑事件涉及尋仇。目前案件列作「刑事毀壞」處理，已交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進，正全力追查歹徒的犯案動機及下落。