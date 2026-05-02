Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣卡舖玻璃門及招牌遭連環砸毀 犯案動機待查

突發
更新時間：05:04 2026-05-02 HKT
發佈時間：05:04 2026-05-02 HKT

長沙灣發生刑事毀壞案。今日（2日）凌晨零時許，警方接獲青山道天悅廣場一名30歲姓陸店鋪負責人報案，指其經營的卡舖遭人蓄意破壞。

兩間相連分店遇襲 玻璃碎落一地

事發現場位於天悅廣場一樓。據悉，涉事卡舖共有兩間相連的分店。案發時，分店剛關門約半小時，而同層其他卡舖仍在中營業。有玩家透露，當時突然聽到異響，隨即目睹有人打破該卡舖的玻璃門及招牌，歹徒得手後迅速逃離現場。

警員接報到場後，發現舖位地面遺下大量玻璃碎片，並檢獲硬物帶走調查。事件中卡舖玻璃門及櫥窗玻璃嚴重毀壞，但經初步點算後，確認店內並無財物損失。數名男子事後在場清理大片玻璃碎，惟拒絕回應案件。

曾售 80 萬極品卡 警方追查犯案動機

據了解，涉事卡舖於官網上售賣大量熱門遊戲卡，包括 Pokémon 卡及海賊王遊戲卡。其中最昂貴的一套「BGS 10 Mario & Luigi Pikachu Set」售價高達 80 萬元。

消息指，涉事店舖由同一東主經營，職員昨晚（1日）11 時許才收工離去，歹徒隨即抵達犯案，警方初步懷疑事件涉及尋仇。目前案件列作「刑事毀壞」處理，已交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進，正全力追查歹徒的犯案動機及下落。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
影視圈
8小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
15小時前
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
影視圈
10小時前
西環打卡勝地36歲男連環非禮兩女 熱心遊客拍攝罪證截停對質 警查天眼拘人
西環打卡勝地36歲男連環非禮兩女 熱心遊客拍攝罪證截停對質 警查天眼拘人
突發
6小時前
三代港姐冠軍世紀同框 51歲向海嵐年紀大廿年狀態完勝？ 圈中著名富婆曾傳戀功夫巨星
三代港姐冠軍世紀同框 51歲向海嵐年紀大廿年狀態完勝？ 圈中著名富婆曾傳戀功夫巨星
影視圈
12小時前
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
陳煒期待與羅嘉良合作《正義女神》前傳 澄清沒「碌大眼」搞笑向眼藥水廣告招手
05:31
陳煒期待與羅嘉良合作《正義女神》前傳 澄清沒「碌大眼」搞笑向眼藥水廣告招手
影視圈
5小時前
「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮
「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
日本賞櫻遊客。 新華社
退訂潮湧航班大減 日本赴華旅遊人數跌9成
即時中國
20小時前