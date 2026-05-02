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旺角驚現兩男簷篷及招牌頂「行鋼線」爬入屋 市民目擊拍片猜測動機

突發
更新時間：03:19 2026-05-02 HKT
發佈時間：03:19 2026-05-02 HKT

網上昨日（1日）瘋傳一段約一分半鐘的影片，直擊兩名男子在光天化日下，於旺角上海街 628 號外牆上演「蜘蛛俠」一幕。兩人危站在低層簷篷，一前一後沿著簷篷及地舖上方黃色招牌的窄邊行走，動作如同「行鋼線」，險象環生，完全無視地面熙來攘往的途人。

影片顯示，其中一名戴鴨舌帽、手挽一黑一白環保袋的男子，一度蹲在外牆冷氣分體機旁，兩人期間不時東張西望，懷疑在觀察四周環境。兩人隨後動作利落地縱身爬進單位窗戶，白衣男子先躍身進去；鴨舌帽男子隨後，他如履薄冰地一步步踩着黃色招牌幼小的頂部前行，最後攀着窗框進入同一個單位內，消失於視線範圍內。

與此同時，另一名看似職員的男子在鄰近大廈天台探頭俯瞰樓下情況，相信是收到舉報，前來了解情況。

影片末段傳出目擊者的聲音，有男子指「佢偷嘢呀，偷嘢」，另有女子附和。網民對此議論紛紛，有人猜測是「差人踢竇」導致住客爬窗逃走，亦有人以反話語氣指是「冷氣維修員」及「忘記帶鎖匙的住客」。

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