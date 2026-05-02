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尖沙咀「毒品快餐車」遇查斷正 20歲司機涉販毒無牌駕駛等四罪被捕

突發
更新時間：00:36 2026-05-02 HKT
發佈時間：00:36 2026-05-02 HKT

尖沙咀發生「毒品快餐車」案。本周五（1日）晚上11時許，警方機動部隊於麼地道商場 K11 對開設置路障期間，發現一輛奧迪（Audi）私家車形跡可疑，遂將其截停搜查。

搜獲「太空油」及冰毒 警犬到場協助

警員在車內初步檢獲懷疑依托咪酯（俗稱「太空油」）煙彈、冰毒、可卡因及一支煙槍，相關毒品的重量及價值仍有待進一步點算。警方隨後派出警犬到場協助搜車，惟未有進一步發現。

行動中，該名年約20歲的男司機被當場拘捕。他當時被黑布蒙頭，雙手被手銬反鎖帶走。經調查後，他涉嫌「販運危險藥物」及「無牌駕駛」罪名，現正被扣留調查。

截查的士揭乘客欠交罰款被緝犯

另外，警方在較早前於同一位置截查一輛的士時，發現車上一名男乘客因未有繳交罰款而被通緝，隨即將他帶回警署調查。

警方表示，西九龍總區機動部隊昨晚（1日）約11時在尖沙咀麼地道設置路障期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。

人員其後在該車內檢獲懷疑含有依托咪酯煙彈、「冰」毒、可卡因及一枝煙槍。行動中檢獲毒品總市值共約三萬一千元。

經初步調查，該名二十歲男司機懷疑未經該私家車擁有人同意下擅自取去車輛，他涉嫌「販運危險藥物」、「駕駛時沒有第三者保險」、「無牌駕駛」及「未獲授權而取用運輸工具」被捕，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。

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