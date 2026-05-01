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警破柴灣工廈單位檢1350萬元私煙 料重新包裝轉運海外圖利 5男女被捕

突發
更新時間：23:25 2026-05-01 HKT
發佈時間：23:25 2026-05-01 HKT

水警總區重案組人員根據線報及經深入調查後，4月30日上午在港島區展開反走私行動，搗破一個懷疑與海上走私有關的私煙儲存及分銷倉庫。行動中，人員突擊搜查柴灣一工廈單位，並在該單位內檢獲約270萬支懷疑未完稅香煙，市值約1350萬元，應課稅總值約893萬元。單位內2名本地男子、3名非華裔男子及2名非華裔女子，年齡介乎27至66歲，涉嫌「管有或處理應課稅品條例適用的貨品」被捕；該5名非華裔男女亦涉嫌「違反逗留條件」被捕。人員亦在行動中檢獲一部貨車，相信被用作儲存及分銷走私香煙。

警方調查顯示，該批私煙經水路走私入港後，被轉運至工業大廈儲存，再由犯罪集團重新包裝成一般貨物分銷。人員亦發現部分私煙貼有寄往海外的郵遞標籤，懷疑該集團可能將私煙轉運其他至高煙稅地區圖利。所有被捕人現正被扣留調查，案件由水警總區重案組第二隊跟進調查。

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