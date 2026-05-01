西環打卡勝地36歲男連環非禮兩女 熱心遊客拍攝罪證截停對質 警查天眼拘人

西環熱門打卡景點驚現色狼！一名36歲本地男子涉嫌在科士街及爹核士街交界，連續非禮兩名女子。整個犯案過程被一名機警的台灣女遊客目前，她經追拍成功拍下男子再度犯案鐵證後當街對質，令男子狼狽求饒。警方接報後調查，翻看「銳眼」在內大量閉路電視片段，昨日（4月30日）成功將男子緝拿歸案。

警方表示，於4月26日接獲報案，指兩名年約20至30歲女子，在西環打卡勝地科士街及爹核士街交界戶外位置，懷疑被一名陌生男子非禮。案件交由西區警區刑事調查隊第六隊跟進。西區警區刑事部人員經深入調查及翻查包括大量「銳眼」計劃下安裝的閉路電視片段後，昨日（4月30日）在黃大仙區拘捕一名36歲姓丘本地男子，涉嫌非禮。目前，被捕人正被保釋候查，須於五月下旬向警方報到。

一名熱心台灣女遊客目擊整起事發經過，並拍攝片段上載至社交平台，引起關注。該名女遊客表示，最初目睹涉案男子非禮一名女子，但當時沒有拍攝到過程，因此決定跟蹤錄影涉案男子，「全程膽戰心驚的跟蹤」，最終竟拍到男子再次犯案過程。

據熱心女遊客的片段顯示，當時行人路熙來攘往，其中一名受害女性身處行人路邊，目光望向前方一間熱門咖啡室，相信準備與「Hong Kong」字眼的網紅招牌打卡留念，未有留意到身後情況。突然，身穿藍衫的涉案男子從後靠近，用手掃向受害女性臀部，得手隨即逃離。

目擊者決定報案求助，其後相信是本港警方人員與她聯絡。Threads：qy930320

然而，這次藍衫男未料到「黃雀在後」，拍攝片段的熱心女遊客隨即上前截停，當街質問藍衫男「你為什麽摸人家屁股」，藍衫男狀甚狼狽，不斷說「對不起對不起」、「不好意思」，並不斷避開及試圖遮掩女遊客的鏡頭，其後片段就此完結。女遊客形容對方是「變態慣犯」，事後已將片段交給本港警方跟進，呼籲一眾女性出外遊玩要保護好自己。

警方重申，猥褻侵犯屬嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪，最高可判處監禁十年。警方強調，對此類案件高度重視，定必全力追查，將涉案人士緝拿歸案。警方亦呼籲市民，如不幸遭受非禮，或目睹相關案件，應立即舉報，以便警方盡早將犯案者繩之於法。

現場為科士街及爹核士街交界，是熱門打卡景點。資料圖片