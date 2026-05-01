身藏140萬元海洛英磚 海關拘35歲大馬抵港男

一名35歲男旅客今日（5月1日）從馬來西亞吉隆坡飛抵本港。香港海關人員清關時，在其身上檢獲約2.3公斤、價值約140萬元的懷疑海洛英，並在其行李內檢獲157支未完稅香煙，遂把他拘捕。

該名被捕人士已被控一項販運危險藥物罪、一項管有應課稅品罪及一項未有向海關人員申報管有應課稅品罪。案件將於明日（5月2日）在西九龍裁判法院提堂。

案件將於明日（5月2日）在西九龍裁判法院提堂。資料圖片

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。