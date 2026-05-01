宏福苑執拾｜第12日130戶上樓 疑遺失財物3宗料焚毀4宗無搜掠痕跡

​今日（5月1日）是大埔宏福苑居民分批上樓的第12日，開放的是宏泰閣中層的5個樓層及宏建閣高層的11個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。透過「一戶一社工」登記及實際有出現上樓的戶數是130戶511人。

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到7宗居民求警協助個案和2宗市民身體不適的求助個案，以及1宗個案需要尋求心理輔導服務。該7宗求警協助，涉及居民懷疑遺失包括飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中3宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁；而餘下4宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。

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卓永興再到場視察

政務司副司長卓永興今日到大埔廣福社區會堂視察，與負責登記中心運作的民政事務總署同事及地區服務及關愛隊伍義工交流，聽取他們連日來的工作情況。卓永興多謝民政事務總署同事和關愛隊的付出，不論是安排場地或物資，以及協助居民搬運物品的工作，都做得很好，給予居民實實在在的幫忙，展現「民政幫到你」的精神。卓永興勉勵同事及關愛隊義工繼續努力，全力協助上樓居民。

今日上樓住戶進出大廈的平均時間是2小時26分鐘，最短的是17分鐘，最長的是3小時56分鐘，約70%的居民逗留時間少於三小時，約27%的居民逗留時間少於兩小時，約6%的居民逗留時間少於一小時。今日總共有83戶160人上落大廈不止一次，其中：52戶113人多走一次；24戶37人多走兩次；6戶8人多走三次；以及1戶2人多走五次。