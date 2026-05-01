大欖涌中年漢修理豐田老爺車 疑火花燒著燃油肇禍 身體多處燒傷送院

今日（1日）傍晚約6時，警方接獲報案，指一輛停泊在大欖涌胡屋村露天停車場的私家車發生火警，火光熊熊，其間一度傳出爆炸聲。救援人員接報到場，發現47歲姓胡車主面、手及腳燒傷，幸仍然清醒，由救護車將他送往屯門醫院搶救。

現場所見，涉事私家車嚴重焚毀，幾乎燒剩支架，座椅亦被燒溶。根據街坊提供的片段所見，涉事車輛於傍晚6時03分開始起火，一名身穿背心的男子奔跑尋找水源救火，惟火勢加劇一發不可收拾，整車陷入火海，其間更不斷傳出輕微爆炸聲。至傍晚6時08分消防到場拖喉灌救。

消息指，涉事車主為胡屋村的村民，職業是裝修工人，有兩輛車停泊在上址，不時進行修理。今日他在上址修理一輛有逾20年歷史的豐田JZX100 chaser Mark II，其間疑有火花燃燒油箱內的燃油，引致燃油濺灑他身上各處，導致臉、身體、手臂及雙腿分別一級及二級燒傷。