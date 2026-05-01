何文田皇冠閣單位起火 男子墮樓亡 據悉火警原因有可疑
更新時間：20:50 2026-05-01 HKT
發佈時間：19:33 2026-05-01 HKT
發佈時間：19:33 2026-05-01 HKT
今日（1日）晚上近7時，警方接獲多人報案，指何文田界限街122至124號皇冠閣一單位起火冒煙，10多名居民需要疏散。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，其間亦出動一條鋼梯協助救援。
火警期間，救援人員在停車場位置發現一名40多歲男子倒卧地上，懷疑他從高處墮下，奄奄一息，救護車將他送往廣華醫院，可惜最終搶救無效不治。
另有老婦吸入濃煙不適
火警於晚上7時29分被救熄，火警中另有一名80多歲老婦吸入濃煙不適，同送院治理。據了解，人員經初步調查後認為火警原因有可疑，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。事後樓層斷水斷電，有探員進入大廈調查案發原因。
救火期間，界限街(往九龍城方向)近金巴倫道的部份行車線封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，交通繁忙。
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