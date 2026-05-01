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日本夫婦遊港住重慶大廈疑一氧化碳中毒 聞爛洋蔥味急逃命：最危險經歷

突發
更新時間：18:23 2026-05-01 HKT
發佈時間：18:23 2026-05-01 HKT

一對來港旅遊的日本夫婦近日在社交平台X發帖，表示入住尖沙咀重慶大廈一間平價賓館期間，房內突傳出強烈「爛洋蔥味」，兩人隨後嚴重頭痛，隨即轉酒店及往律敦治醫院求醫，經診斷懷疑為一氧化碳中毒。事主形容這次經歷是多次旅行以來「最危險經歷」，引發不少網民熱議。

綜合事主在社交平台X的個人專頁帖文，以及事後接受日本傳媒訪問的內容，可得知事主是最近一星期與妻子一同來港旅遊，入住重慶大廈一間賓館。他們預訂時曾要求「城市景觀房」，但實際入住時，房間不但狹窄，而且房內窗戶是通向大廈天井，打開時會有臭味傳出及蒼蠅飛入房間。不過考慮到賓館價錢便宜，兩夫婦便照舊入住。

他們原定居住上述賓館6日，然而在旅程第4日，即上周六（4月25日）早上，房間開始傳出一陣爛洋葱味。兩人其後外出遊玩，到夜晚返回房間仍聞到這陣異味。他們曾向賓館投訴，賓館聲稱異味源自下水道，強調會清潔。至周日（4月26日）早上兩夫婦開始頭痛，難以忍受下當即決定轉住港島一間酒店。然而之後兩夫婦越來越難受，因而當晚決定到律敦治醫院求醫。

周一（4月27日）中午，事主在X發帖，表示經診斷後懷疑為一氧化碳中毒。報道指夫婦二人接受治理後病情紓緩，因而拒絕留院，返回酒店休息，其後兩人再也沒有不適症狀。帖文流傳後引起熱烈討論，有不少香港網民留言，希望事主盡快康復之餘，亦指出重慶大廈環境複雜，建議旅客可免則免。事主其後亦再發帖報平安，感謝網民關心，並形容這是他多次出國以來「最危險經歷」，強調日後會慎選住宿。

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