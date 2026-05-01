網紅的士司機馬鞍山繞道狂飆 時速160公里左穿右插 遇放蛇警斷正

一名經常在社交平台上載多段影片的的士司機涉嫌危險駕駛，今日（1日）被喬裝遊客的探員拘捕，指他在西貢東壩前往香園圍口岸的途中，不斷在狹窄及繁忙路段左穿右插，時速一度高達約160公里。據了解，被捕的的士司機為一名網紅，活躍於西貢區一帶。今日他駕駛的士由西貢東壩到香園圍口岸，距離約42公里，惟他用30分鐘便抵達，其中駛至馬鞍山繞道時，車速更高達約160公里，惟此公路車速限制為每小時80公里。

針對五一黃金周的士司機的違法行為，警方展開代號為「駒始」的執法行動。經深入情報分析，警方以「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」、「沒有展示的士司機證於證件架上」及「危險駕駛」等罪，拘捕3名本地男子，年齡介乎31至66歲，所有涉案的士已被扣留作進一步檢驗。

狹窄路段左穿右插 時速高達160公里

東九龍總區交通部人員於昨日（4月30日）及今日（5月1日）於西貢郊野公園一帶進行代號「駒始」的執法行動。根據深入情報收集及分析，警方得知一名駕駛新界的士的31歲本地男司機活躍於西貢區一帶，經常在網絡發佈他涉嫌「危險駕駛的片段。警方今日派員喬裝遊客在西貢東壩成功登上目標車輛，並運用隱形戰車以作搜證，其間司機在狹窄及繁忙路段左穿右插，時速更一度高達約160公里，其後人員於香園圍口岸截停該的士，並以涉嫌「危險駕駛」拘捕該名31歲司機。他已獲准保釋候查，須於五月下旬向警方報到。至於涉事的士亦涉嫌非法改裝，已被扣留檢驗。

據了解，西貢東壩到香園圍口岸的距離約42公里，惟司機不用30分鐘便抵達，駛經主要幹道時便「狂踩」，其中駛至馬鞍山繞道時，車速更高達約160公里，惟此公路車速限制為每小時80公里。

另外，警員昨日亦派員喬裝為遊客，並設置策略性路障，成功拘捕2名男子，年齡介乎43至66歲。他們涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士司機證於證件架上」及「沒有展示的士計程錶指示器」。其中一宗案件由東壩前往烏溪沙站，涉案路程的一般車資約為港幣200元，惟司機索價高達540元，即超出兩倍。另一宗案件則由東壩前往大學站，最終司機未有按計程錶收費，最終收取約300元，較一般車資高港幣80元。另外，有一輛市區的士「冚旗」停泊在的士站頭位，經調查後，警方最終以涉嫌「違反在的士站的行為」被票控，而其中一輛的士因有殘缺，亦被拖走作檢驗。

警方強調馬路並非賽道，亦不是遊樂場，不負責任的危險駕駛行為，尤其作為公共服務車輛，不單止對司機自己構成危險，更會對無辜的乘客及其他道路使用者造成生命危險。警方呼籲司機切勿仿效危險駕駛的行為，並且會繼續嚴厲打擊的士業界的害群之馬，以收阻嚇之效。

警方繽指今年農曆新年期間拘捕的8名司機涉嫌「濫收車資」，其中7名已經在觀塘裁判法院定罪。市民如果懷疑有的士司機涉及危險駕駛、拒載、濫收車資等違法行為，可記低司機姓名、車牌號碼、時間及地點等資料，並向警方舉報。