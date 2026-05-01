珍惜生命｜七旬翁鑽石山火葬場墮樓 當場死亡

今日（1日）早上10時許，警方接獲報案，指一名男子倒卧在鑽石山火葬場思親堂對開，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，證實事主為72歲姓梁男子，已經當場死亡，初步調查相信他從上址一樓層墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，事主有身體病紀錄。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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