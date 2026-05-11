灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程

《星島頭條》的《走進奇案現場》系列，第三集灣仔豪宅雙屍案。

2014年11月1日凌晨3時許，999熱線突然響起，傳來一把操英語的男子聲音，聲稱想自首， 人員追問下來，他不耐煩地說：「你們自己看吧。」警員接報登門調查，揭發灣仔嘉薈軒雙屍案，兇手是一名英國籍銀行投資顧問Rurik Jutting（29歲），本來前途無限，卻因工作壓力，沉溺毒品和變態性行為，最終虐殺兩名印尼女子，過程極度兇殘和噁心，被判終身監禁。

首名遇害女子Sumarti Ningsih（23歲），在印尼有一名5歲兒子，因生活所逼，瞞着家人來港賣淫。另一遇害女子Seneng Mujiasih（26歲）在港任職家傭，工餘時間到灣仔酒吧區接客。

案發前，Sumarti Ningsih曾與Rurik有一次性交易，對方在召妓網站認識她，但因Rurik表現粗暴，她退款一半後要求離去，其後Rurik再邀她相陪，她起初拒絕，但經不起8000元肉金的誘惑，答應交易。

2014年10月25日凌晨3時許，二人返回嘉薈軒寓所，Sumarti Ningsih慘被禁錮性虐三日，至27日，Rurik吸食可卡因後異常亢奮，女方被皮帶綑綁，Rurik持皮帶不停抽打她，又強迫替他口交及性虐待，再綁着女方的手迫她舔浴間內的馬桶。

他趁女方舔馬桶之際，以左手從後掩蓋女方的口鼻，右手用刀子由左至右割破女方的頸，Sumarti Ningsih不是即時死亡，直至Rurik再用刀割破女方的頸才氣絕身亡。半小時後，Rurik見她臉色蒼白、全無氣息，用大型膠袋將屍體向內屈曲打包，再放入行李篋內，移往露台位置。

數日後的萬聖節(31日)，Rurik意猶未盡，在灣仔酒吧找尋「獵物」，認識Seneng Mujiasih，願意出一萬元性交易。其間，女方發現Rurik有變態傾向，拒絕使用性虐工具，更破口大罵，糾纏間男方用刀割破死者喉嚨致命。

兩死者遺體傷痕纍纍，死狀恐怖，兇手攝錄整個犯案過程，事後更拍片講述經過和感受，介紹使用過的工具，內容怵目驚心，間接訴說一個摧花狂魔的恐怖心態。

Rurik出身非凡，家境優渥，畢業於劍橋法律系，智商測試達137分，屬極高智商類別。他畢業後先後任職英資及美資投資銀行，起初事業一帆風順，很快升任為副總裁，年薪更高達27萬英磅。直至2012年，因銷售銀行投資產品違規，受上司責備及侮辱，2013年，被調往香港分部工作。

Rurik來港後變得意志消沉，沉溺於可卡因、酒精、召妓、研究性虐影片、甚至追求特殊的性癖好。他生活極度懶散，沒精打采，經常不上班。2012年他曾因為酗酒，在英國已向精神科醫生求助，又開始因特別性癖好而召妓(性虐遊戲)，可是沒有持續接受治療。

Rurik每次談戀愛，時間短暫，最長不多於兩年半，曾有多名女友，亦有同性戀、肛交、多人雜交經驗。Rurik喜愛於性愛方面扮演主導角色，原因是曾有幾名女友叫他拍照及攝錄性交過程，又叫被告於性交途中綁着及掌摑她，自此他享受由自己主導的性愛，性行為亦越趨暴力和變態，結果泥足身陷。

審訊期間，Rurik一度表現悔疚，兩次向死者、首名死者的兒子、死者家人及朋友致歉，信末寫上：「I'm sorry，I'm sorry beyond words。（對不起，我的歉意是非文字所能形容。）」作結。

然而，法官司徒冕在判刑時指，被告的道德被藥物、性及酒精蠺食，又指本案是本港其中一宗案情最恐怖的案件，形容被告是極度危險人物，更指他拍下虐待及殺人片段，只因他感到自豪，不認為他真誠為死者道歉，依例判處Rurik Jutting終身監禁。

刑偵心聲

警務處出版的 《香港重案解密》，首度公開當年重案組偵緝過程，由參與調查的重案組探員親述「刑偵心聲」。

時任灣仔警區重案組案件證物員陳銳，當時第一次處理兇殺案，他與同事在案發單位客廳發現一具女屍後，他見露台有一個脹大的行李篋，地上滿佈蠕動的屍蟲，直覺告訴他篋內可能藏有第二名死者。任職警隊約30年的上司提醒他要有心理準備，情況可能極度震撼，陳銳幻想出種種最壞最恐怖的片段，讓自己不致太驚慌。

陳銳警長。

陳銳小心翼翼打開行李篋，赫見一對腳映入眼簾，脫口而出：「有隻腳、有隻腳」，第二名死者頭部笠着數個膠袋，死去時間約一星期，表皮已脫落，惡臭撲鼻而來，中人欲嘔。其間又找到有關第二名死者的被虐片段，她慘被拖入浴室，之後被鋸頸而亡。陳銳直言：「第一次處理兇殺案，就咁震撼」。事隔十年這一幕至今仍歷歷在目，甚至影響他的飲食習慣。他表示，以前喜歡吃鹹魚，但經過這次案件，就不再吃了，並形容屍臭味較鹹魚味濃烈十倍。

陳銳認為，警隊傳承工作至為重要，前人將經歷過的寶貴經驗傳授給後人，讓新人提高能力，避免走冤枉路拐錯彎。他感謝前輩傾囊相助，現時已升級為警長的他，會與年輕同事分享經驗，延續警隊優良傳統。

心理解密

警隊心理服務課刑事心理組專家提供的「心理解密」，本集拆解兇手心理狀態：

兇手雖然擁有高智商，但工作不如意，慢慢選擇用錯誤的方法去處理負面情緒，養成酗酒、吸毒及沉溺性虐待資訊等習慣。兇手被捕後向警方稱曾服用可卡因並出現幻覺，又表示殺人過程中感到悲傷，但不內疚。根據臨床心理學家分析，兇手本身患有酒精及毒品使用障礙，案發時沉溺酒精及可卡因，導致他出現情緒高漲、興奮、精神錯亂、幻覺、及自制能力減低。他還有特殊性癖好，沉迷性暴力影片，渴望將暴力性幻想變為真實，以尋求刺激和滿足感。因此，建立健康正向的生活習慣和嗜好對個人的身心發展至關重要，既可以提升心理韌性，更能培養積極的人生態度，令自己更能面對逆境挑戰。

《香港重案解密》早前公開派發大受歡迎，現於舊油麻地警署警察禮品廊及山頂警隊博物館派發。

2個派發地點:

舊油麻地警署警察禮品廊

油麻地廣東道627號

山頂警隊博物館

山頂甘道27號

欲了解更多《香港重案解密》內容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

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