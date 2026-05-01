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內地與港澳打擊跨境轉運冒牌貨 香港海關兩周內破23案檢1600萬元貨

突發
更新時間：15:05 2026-05-01 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-01 HKT

香港海關與內地及澳門海關於4月13日至24日執法，加強檢查從三地轉口往美洲、歐洲、中東、非洲及東南亞國家的貨物，打擊跨境轉運冒牌貨物的活動。行動中，香港海關偵破23宗案件，檢獲共約4.6萬件懷疑冒牌貨物，包括手錶、手機、手袋、衣服和鞋履，估計市值共約1600萬元。

透過情報分析和深入調查，香港海關行動期間於多間本地速遞公司及物流公司偵破21宗相關案件。同時，海關人員在港珠澳大橋香港口岸偵破兩宗案件，在兩輛入境貨車上檢獲一批懷疑冒牌貨物，並拘捕兩名年齡分別為48歲及52歲的男貨車司機。案件仍在調查中，兩名被捕人士現正保釋候查。

香港海關將繼續與內地海關、澳門海關及海外執法機構保持緊密合作，透過情報交流及聯合執法行動，嚴厲打擊跨境轉運冒牌物品活動。市民可透過24小時熱線182 80 80、專用電郵[email protected]，或網上表格舉報懷疑冒牌活動。

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