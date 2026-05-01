銅鑼灣恒生銀行持刀匪遞紙條圖劫10萬敗走被捕 涉企圖行劫明日提堂
更新時間：14:43 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:43 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:43 2026-05-01 HKT
銅鑼灣怡和街一恒生銀行分行，昨日（4月30日）下午4時許發生持刀劫匪企圖打劫案件。匪徒闖入銀行，向職員遞紙條要求10萬元，並稱身上有刀，職員隨即按警鐘並報警求助，匪徒見事敗逃遁。未幾警員趕至，在怡和街及渣甸街交界，截獲一名身上藏刀60歲姓周男子。經調查後，周男已被暫控一項「企圖行劫」罪，案件將於明日（5月2日）上午在觀塘裁判法院提堂。
據悉，被捕姓周本地男子，報稱無業。警員在疑犯身上搜獲作案用紙條及兩把刀。其中一把刀還未拆包裝，收據顯示是昨日購買。灣仔警區重案組跟進案件。
恒生則表示，昨午銅鑼灣怡和街分行發生企圖行劫事件，涉事人士已即時逃離現場。事件中無人受傷，亦無任何金錢損失。銀行職員已即時報警處理，並全力配合警方調查。
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