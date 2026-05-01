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宏福苑執拾︱宏建閣居民指單位無損 房間廚房櫃門全被打開 「一定有人摷過」

突發
更新時間：14:02 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:02 2026-05-01 HKT

宏福苑上樓踏入第12日，今日（5月1日）是宏泰閣及宏建閣居民第一輪上樓執拾最後一日。住宏建閣的68歲關太仍撐上28樓住所，坦言唔算太難，並感恩關愛隊及民安隊協助搬運。她說單位沒被燒，但間屋一定有人摷過，「上到去，中門大開，有嘢鎖住，廚房、廁所、房間的櫃門全部被人開咗。」她直言好難過，「點解間屋攪成咁，點解會被人摷過?」但慶幸暫時「冇唔見嘢」。

關太指三小時的時限太匆忙，幸好還可以執了珍藏幾十年的果皮、柑桔，還有海蔘、鮑魚等海味。「仲有阿仔細個啲相、獎牌，做咗30幾年公司送畀我嘅手錶，真係有錢都買唔到，唔可能再做多30年了。」雖然珍惜這個家園，但關太坦言「唔會再想返去住，雖然可惜，但現在咁嘅情況，寧願重新開始新生活。」

關太指房的櫃門人掀開。
關太指房的櫃門人掀開。
關太展示廚房的櫃門被打開。
關太展示廚房的櫃門被打開。
歐先生單位嚴重焚毀。
歐先生單位嚴重焚毀。

而住宏建樓的袁先生，由出生到長大住了三十多年，到自己結婚生子，還是住返宏福苑，豈料入住未夠一年，便發生巨災，他坦言「唔捨得」。他回想屋苑要進行大維修，「屋企封晒窗，冇陽光，忍咗一年，諗住就嚟埋尾，卻遇上火劫.....你唔會明白我哋心情。」說到此際，袁先生不禁哽咽「成個屋企已經唔同晒！」他今次執走的物較預期多，被問及單位有否被人亂摷，他無奈說「唔想講，只緊要係家人平安已足夠。」

住宏泰樓14樓的歐先生，只入住三個月便遇上火災，當初每件家具都是自己裝嵌，豈料現今化為灰燼。因小朋友在附近返學，原想有新的居住環境，現在希望落空。「感覺好失落，唔知講乜。」

 

 

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