海關「貿易單一窗口」第三階段首批服務推出 取代道路貨物資料系統
更新時間：11:12 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:12 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:12 2026-05-01 HKT
海關「貿易單一窗口」（「單一窗口」）第三階段首批服務已順利推出，取代「道路貨物資料系統」（ROCARS），供業界呈交道路預報貨物資料。舊有ROCARS的用戶資料已自動轉移至「單一窗口」系統，用戶只需以原有帳戶及密碼登入新系統，即可使用「單一窗口」服務，無需重新登記。
為協助業界順利過渡至「單一窗口」第三階段服務，香港海關已加強對業界的支援，包括於陸路邊境管制站增派人手為跨境貨車司機提供現場協助，並加強查詢熱線服務。
有關帳戶轉移步驟，請參考以下影片：
網站版: https://www.youtube.com/watch?v=6BaXQlF8W5I
電話互動語音系統版: https://www.youtube.com/watch?v=n4qsBf_ekiA
想知道更多詳情，歡迎透過以下途徑聯絡海關：
熱線：(852) 2117 3348
最Hit
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
2026-04-30 11:00 HKT
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
2026-04-30 10:00 HKT
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
2026-04-29 15:35 HKT