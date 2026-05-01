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海關「貿易單一窗口」第三階段首批服務推出 取代道路貨物資料系統

突發
更新時間：11:12 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:12 2026-05-01 HKT

海關「貿易單一窗口」（「單一窗口」）第三階段首批服務已順利推出，取代「道路貨物資料系統」（ROCARS），供業界呈交道路預報貨物資料。舊有ROCARS的用戶資料已自動轉移至「單一窗口」系統，用戶只需以原有帳戶及密碼登入新系統，即可使用「單一窗口」服務，無需重新登記。

為協助業界順利過渡至「單一窗口」第三階段服務，香港海關已加強對業界的支援，包括於陸路邊境管制站增派人手為跨境貨車司機提供現場協助，並加強查詢熱線服務。

有關帳戶轉移步驟，請參考以下影片：

網站版: https://www.youtube.com/watch?v=6BaXQlF8W5I

電話互動語音系統版: https://www.youtube.com/watch?v=n4qsBf_ekiA

想知道更多詳情，歡迎透過以下途徑聯絡海關：

網站：www.tradesinglewindow.hk

熱線：(852) 2117 3348

電郵：[email protected]

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