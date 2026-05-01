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珍惜生命｜天瑞邨34歲男子廚房上吊 留遺書當場氣絕

突發
更新時間：08:03 2026-05-01 HKT
發佈時間：08:03 2026-05-01 HKT

天水圍發生自殺案。今日（1日）凌晨零時許，天瑞邨瑞勝樓一名34歲姓蘇男子，被家人發現於單位廚房內上吊，家人大驚隨即報警求助。

消防員接報趕至現場將事主解下，經救護員檢查後，證實他已氣絕身亡。警員在現場展開調查，相信死者以尼龍繩及充電線上吊，並於單位內撿獲遺書。警方正調查其輕生原因，死因有待驗屍後進一步確定。

 

防止自殺熱線

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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