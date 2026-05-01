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港鐵觀塘站棄置手機自燃冒煙 職員快手撲熄

突發
更新時間：01:31 2026-05-01 HKT
發佈時間：01:31 2026-05-01 HKT

周四（30日）下午4時許，港鐵觀塘站發生手機冒煙意外。警方於下午4時39分接獲報案，指車站大堂一個垃圾桶附近有一部手機突然冒煙。消防接報趕至現場時，火勢已由港鐵職員迅速撲熄。

職員臨危不亂 乘客路經掩鼻

據網上流傳的影片顯示，涉事手機當時被放置在大堂靠窗位置、一塊廣告牌後方的地面，正冒出陣陣白煙，疑由乘客遺下。現場兩名男職員迅速採取行動，其中一人蹲下並拉出滅火筒的安全鎖針，另一名男同事則在旁協助。當鎖針拉開後，職員立即捧起滅火筒對準手機噴灑，現場一度揚起大量粉末白霧。

事發時觀塘站內有不少乘客經過，部分人見狀用手掩鼻避開粉塵，但整體表現鎮定，未有出現恐慌混亂。

港鐵：運作維持正常 無人受傷

港鐵在回應傳媒查詢時證實，下午約4時接獲乘客通知，指大堂地面有一部冒煙的手提電話。職員隨即按程序處理，利用滅火筒將煙火撲熄，並通報消防及執法部門。事件中無人受傷，車站運作在處理期間維持正常。

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