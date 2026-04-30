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五一黃金周｜警方假期前夕放蛇打擊西貢黑的 兩司機涉收貴兩倍被捕

突發
更新時間：23:08 2026-04-30 HKT
發佈時間：23:08 2026-04-30 HKT

東九龍總區交通部今日（4月30日）在西貢一帶進行代號「駒始」的行動，於五一黃金周假期前夕，打擊的士濫收車資等違法行為。行動中，警方派員喬裝乘客，拘捕兩名本地男司機（43及66歲），疑涉車資收貴兩倍；另有兩司機涉冚旗及停泊站內最前位置，被警方檢控。

警方指，兩名司機分別涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士司機證於證件架上」及「沒有展示的士計程錶指示器」被捕。初步調查顯示，他們未有按計程錶收費，最終收取分別約300元及540元，較原定車資高出約兩倍。所有涉案的士已被扣留作進一步檢驗。

警方拖走多部涉案的士。
警方拖走多部涉案的士。

另外，人員發現兩輛市區的士於的士站內掛上「暫停載客」牌（冚旗）及停泊在站內最前位置，經調查後，兩名分別50及32歲的涉案的士司機因「違反在的士站的行為」被票控，而其中一輛的士因有殘缺，亦被拖走作檢驗。

警方強調，高度重視的士濫收車資案件，今年2月農曆新年期間，在東壩的相關執法行動中，有7名被捕司機已被定罪，各被判罰款3000至6000元，並在的士違例記分制度下被扣10分。根據香港法例，濫收車資一經定罪，首次定罪最高可被判入獄六個月及罰款一萬元。警方強調會繼續果斷執法，打擊相關的士違法行為，以保障市民及旅客的權益，維護香港的國際形象。各駕駛人士切勿以身試法。

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