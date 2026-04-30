宏福苑執拾｜第11日117戶上樓 疑遺失財物3宗待查

今日（4月30日）是大埔宏福苑居民分批上樓的第11日，開放的是宏泰閣低層的5個樓層及宏建閣中層的10個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。透過「一戶一社工」登記及實際有出現上樓的戶數是117戶457人。

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到9宗居民求警協助個案和1宗市民身體不適的求助個案。該9宗求警協助，涉及居民懷疑有遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中1宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁；5宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料；而餘下3宗個案，警方會作進一步調查。

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房屋局工程師於居民上樓前仔細檢查大廈走廊牆身，確保沒有尖銳物外露。

今日上樓住戶進出大廈的平均時間 是2小時25分鐘，最短的是14分鐘，最長的是3小時40分鐘，約77%的居民逗留時間少於三小時，約27%的居民逗留時間少於兩小時，約4%的居民逗留時間少於一小時。今日總共有65戶123人上落大廈不止一次，其中：25戶55人多走一次；26戶48人多走兩次；11戶15人多走三次；2戶3人多走四次；以及1戶2人多走五次以上。

政府全力支援上樓居民，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，以及地區服務及關愛隊伍義工；同時已啓動「全政府動員」機制，由公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援今次上樓安排。這些動員的公務員聯同社會福利署的社工和臨床心理學家組成專隊，駐守大廈內的不同樓層，向返回單位的住戶提供支援。

警務人員和民眾安全服務隊隊員，聯同地區服務及關愛隊伍義工，同心合力，協助上樓居民搬走物品。