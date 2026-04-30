五一黃金周｜市民收工即北上 深圳灣旅客絡繹不絕 港珠澳大橋車流極高峰
更新時間：19:59 2026-04-30 HKT
發佈時間：19:59 2026-04-30 HKT
發佈時間：19:59 2026-04-30 HKT
明日（5月1日）是勞動節，除內地有五一黃金周長假期外，亦因今年勞動節適逢周五，本港亦有3日小長假。今日（4月30日）收工時間過後，隨即不少港人提早北上，希望避開明天正日高峰，港珠澳大橋以及深圳灣口岸的人流車流可謂絡繹不絕。
根據港珠澳大橋微信公眾號實時通關資料，今日晚上7時港珠澳大橋前往珠海的私家車車流一度達到「極度高峰」，車龍綿延超過500米，候檢時長超過40分鐘，其後逐漸紓緩。
另外在深圳灣口岸，同樣有不少市民收工後隨即北上歡度節日，與此同時亦有不少旅客南下抵港，入夜後仍紛至沓來，巴士站一帶熙來攘往大排長龍，甚是熱鬧。
其中周先生表示，趁着有連續3日假期，「驚聽日太多人」，因此決定提早今日出發，前往近期深圳大熱的室內滑雪場遊玩，到周日才回港。
另外彭生彭太一家與朋友一行七人，亦擔心勞動節高峰，因此今日提早北上，準備玩一晚後明日回港。彭太表示，他們以往周末也會北上，認為今日「應該會多人少少」。
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