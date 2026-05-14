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私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站

突發
更新時間：00:01 2026-05-14 HKT
發佈時間：00:01 2026-05-14 HKT

《星島頭條》的《走進奇案現場》系列，第六集私影少女姦殺案。

2014年12月8日，15歲私影少女郭惠明以500元2小時的酬勞擔任私影模特兒，兇手劉璋輝（34歲）哄騙她回家私影，其間觸怒對方，劉拿起一樽茄汁襲擊她的頭部，並肆意虐待至失去知覺。郭被塞入旅行篋運往附近酒店，在酒店房間復遭多次姦屍，最終當垃圾棄置砵蘭街垃圾站內，警方深入調查後將劉拘捕。

劉璋輝個子不高，寄住外母家中，銀行任職文員7年後被裁，轉職保安不久又被辭退，形成強烈的自卑感。劉失業後終日無所事事，妻子要上班，家中只剩得他一人獨對四面牆，他漸生歹念，希望光顧私影尋覓另類刺激。

郭惠明身形高佻，樣子標緻，在cosplay界略有名氣，她被劉璋輝選中擔任私影女郎，第一次因事拒絕，數日後她接受劉的再次邀約，豈料這次竟是死亡約會。

郭惠明被帶到劉位於甘芳街的寓所內，被要求換上指定服飾私影，但遭郭拒絕，其間劉璋輝感到自尊心受挫，怒執裝有蕃茄汁的玻璃瓶不斷擊打郭女的頭部，她反抗時遭人以膠紙綁着雙手，再以尼龍索帶纏繞頸部及足踝，膠紙包裹頭部及臉部。

郭惠明沒有反應時，劉向她灌以藥酒，脫去衣服進行暴力性侵犯，受害人當時可能因被紮着頸部及喉嚨，口鼻也遭蓋着，因而窒息死亡。劉其後將她塞進行李篋內，拖離現場，他曾打算租劏房藏屍，但因租金不合而告吹，轉而到豪畔酒店租用房間暫住一夜。

劉璋輝裝作若無其事，與妻子外出晚飯，再約母親共進早餐。翌日早上，劉拉着載有郭女屍體的尼龍袋離開酒店，到砵蘭街垃圾站向清潔女工借用手推車，女工還協助劉將尼龍袋扔進大型垃圾箱，並在劉離開後打開尼龍袋查看，赫見內藏一具屍體，馬上報警，警方偵騎四出，翻查沿途閉路電視及向酒店職員查詢，最終將劉拘捕。

在警署錄影會面時，劉承認自己將工作上的壓力和不快發洩在死者身上，承認曾對死者進行性侵，甚至將玻璃樽塞進死者肛門。他辯稱當時失業，過往的那份工作壓力大，又要面對辦公室政治，被同事打壓，又人身攻擊，取笑他矮仔。

劉璋輝一直強調是錯手殺人，並以家族有精神病史大做文章，他的母親和哥哥都是精神病患者，哥哥更是病發時自殺身亡，最後天理昭昭，陪審團一致裁定被告謀殺罪成，法官依例判處終身監禁。

刑偵心聲

警務處出版的《香港重案解密》首度公開當年重案組偵緝過程，由參與調查的重案組探員親述「刑偵心聲」。

時任西九龍總區重案組偵緝警員楊文亮表示，整理證據是處理這宗兇殺案最難受的時候，製作相冊以作呈堂證物時，看到死者傷口和解剖的照片，想到一個女孩子獨自面對這個狂魔，飽受摧殘，驚恐無助，還未來得及感受這個世界，生命戛然而止，太可憐了。

兇案現場門外的監控錄像顯示，郭惠明本來拒絕進屋，踏入一步就立刻走出來，可惜最終經不起兇手游說，再次進入單位，從此進入了鬼門關。那一刻如果她再堅持一下，結局便可能截然不同了。一念天堂，一念地獄，令人惋惜。 

時任西九龍總區重案組偵緝警員楊文亮
時任西九龍總區重案組偵緝警員楊文亮

原本楊文亮要按規定調往其他警區，為了此案特別申請延遲調職，希望親身見證兇手受到法律制裁。後來不能再等，到了新崗位履新，上司特別准許他繼續跟進此案。再開庭時，他把傳票交給郭父，他眼泛淚光，問為什麼案件會拖那麼久。楊文亮深信只有把兇手繩之於法，才能令他釋懷。可憐天下父母心，楊現在也是一名父親，更能體會他當時的感受。 

為了受害人，為了她的至親，也為了公義，傾盡全力，其餘便交給法庭了。殺人事實，證據確鑿，控辯雙方對此沒有異議，攻防戰主要針對在劉璋輝的精神狀況方面。雖然被拘捕後在青山醫院接受了近三年治療，主診醫生強調那是案發後的事情，劉璋輝行兇時沒有受精神病影響的跡象，之前也從未有過相關疾病的求診紀錄。最後陪審團一致裁定被告謀殺罪成，兇手沒有提出上訴，希望他是真心懺悔承擔責任。

心理解密

警隊心理服務課刑事心理組專家提供的「心理解密」，本集內容探討壓力管理：

當遇上壓力時，有人會選擇用健康的方法去減壓，例如做運動、聽歌、找朋友傾談，甚至化悲憤為食量，飽吃一餐犒賞自己；相反，亦有人會選擇負面方法，例如飲酒、賭錢甚至吸毒，來壓抑情緒。

本案被告面對工作表現不理想，在公司經常被人取笑，因失業致自我形象低落，欠缺自信。而他選擇以放縱「性慾」來減壓，要求未成年少女擺出誘人姿勢拍攝，希望與對方發生性關係，以獲得即時快感。

犯案人很可能對性虐待（Sadomasochism–SM），特別是對綑綁（Bondage）的性虐待行為有特別癖好，所以當他用膠索帶勒着死者頸部和綑綁手腳後，引起強烈性慾，再做出一連串性虐待行為。性虐除給他即時性滿足外，性暴力亦滿足到他的操控和權力慾，以彌補自我形象低落，欠缺自信的心態。

正向面對壓力可以使人進步，但處理壓力不當，亦可以擊垮一個人的意志，影響的不只是自己，甚至是身邊的家人和朋友。由此可見，一個人從小學習健康而合適的方法去面對壓力，尤其重要。

《香港重案解密》早前公開派發大受歡迎，現於舊油麻地警署警察禮品廊及山頂警隊博物館派發。

2個派發地點:
舊油麻地警署警察禮品廊
油麻地廣東道627號

山頂警隊博物館
山頂甘道27號

欲了解更多《香港重案解密》內容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

《香港重案解密》披露不少重案內情。
《香港重案解密》披露不少重案內情。
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