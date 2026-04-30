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東涌城巴車長猝逝｜「仁間有愛應急錢計劃」捐善款 助家屬渡難關

突發
更新時間：18:17 2026-04-30 HKT
發佈時間：18:17 2026-04-30 HKT

一輛巴士日前在東涌撞向巴士站及花槽，車長重傷被困，獲救後送院惜告不治，遺孀驚聞摯愛遽然離世，深感徬徨。為幫助這個不幸家庭，仁愛堂與《星島日報》合辦的「仁間有愛應急錢計劃」捐出善款，以解燃眉之急。

在意外中喪生的42歲車長王軒惠，與家人同住東涌區。3年前，王由貨車司機轉職城巴司機，為家中經濟支柱，與妻子育有一名9歲兒子。

王太簽收善款後表示由衷感激。 梁國峰攝
王太簽收善款後表示由衷感激。 梁國峰攝

據了解，王氏夫婦相濡以沫多年，期望未來生活日益美滿，豈料丈夫驟然離世，王太頓失所依，深感徬徨無助。為幫助這個不幸家庭，《星島》記者日前送上「仁間有愛應急錢計劃」2萬元善款，王妻簽收後表示由衷感激。

相關報道：東涌城巴車長猝逝｜與愛妻相濡以沫逾廿年 遺孀及9歲子頓失所依：唔知點算

事發於本月11日晚上10時許，一輛準備返回車廠的城巴駛至東涌松仁路時，突然失控衝上行人路，撞向巴士站及花槽，王重傷昏迷被困。消防員趕至將其救出，即場進行急救，惜送院搶救後證實不治。

記者 梁國峰 戚偉達

事發於本月11日晚上10時許東涌松仁路。資料圖片
事發於本月11日晚上10時許東涌松仁路。資料圖片

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