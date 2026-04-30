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五一黃金周｜入境處假期前反黑工拘22人 夥旅監局巡查打擊非法導遊

突發
更新時間：18:04 2026-04-30 HKT
發佈時間：18:04 2026-04-30 HKT

五一黃金周前，入境處於4月24日至29日在全港多區打擊非法勞工，包括「促進行動」、聯同食環署和康文署的「驚愕行動」及聯同警方的「冠軍行動」。行動中，調查人員搜查了多個目標地點，包括餐廳、零售店及裝修單位等，共拘捕18名懷疑非法勞工及4名涉案僱主。被捕懷疑黑工為13男5女（19至54歲），當中一女涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。涉案僱主為2男2女（39至54歲），相關調查入境處仍然在進行，不排除更多人被捕。

另外，入境處與旅遊業監管局連續兩日（4月29及30日）派員，到各區熱門旅遊景點（包括西九文化區、香港故宮文化博物館、尖沙咀鐘樓、星光大道及黃大仙等）聯合巡查及宣傳，向市民及旅客派發單張，呼籲切勿光顧非法導遊或領隊。

旅監局強調，於五一黃金周期間會繼續與相關執法部門合作，嚴厲打擊非法導遊及領隊。較早前，旅監局出席由文化體育及旅遊局召開的跨部門會議，與相關政府部門及業界單位協調黃金周期間的入境旅行團管理安排，以及與姚柏良議員、江旻憓議員、保安局、入境事務處、旅遊事務署及香港旅遊業議會代表會面，商討加強打擊非法導遊及領隊的具體措施。

旅監局亦提醒內地旅客在參加訪港旅行團前，務必確認相關內地旅行代理商在中國內地是否具備合法經營資格，以及其在香港的行程是否由香港持牌旅行代理商負責接待，以確保權益得到充分保障。如受到商家不公平對待，或發現懷疑非法導遊及領隊，應立即通知旅監局或報警尋求協助。

《旅遊業條例》（第634章）對香港持牌導遊及領隊設有完整的規管框架。任何人士在香港提供任何導遊或領隊服務，必須持有旅監局發出的導遊或領隊牌照。任何人如無相關牌照，不得擔任導遊或領隊，違者即屬犯罪，一經定罪，可處罰款港幣五萬元及監禁一年。

入境處表示，市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵[email protected]、或登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。

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